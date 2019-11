Ancianas a juicio por asesinato de indigentes en EU y cobrar seguro

LOS ÁNGELES / AFP



Dos ancianas estadounidenses, amigas por más de 20 años, se sentaron ayer martes en el banquillo de los acusados, por el asesinato de hombres sin techo para cobrar millones de dólares de sus seguros, indicaron documentos de la Corte de Los Ángeles.



Helen Golay, de 77 años, y Olga Rutterschmidt, de 75, apodadas por la prensa como las “Viudas Negras”, están acusadas de asesinar a Paul Vados, de 73 años, en noviembre de 1999, y a Kenneth McDavid, de 50, en junio de 2005, después de haberles hecho firmar contratos de su seguro de vida que las beneficiaban a ellas.



Los dos hombres, pobres y sin vivienda fija, fueron encontrados muertos en el oeste de Los Ángeles, aparentemente atropellados por un auto. En total, las dos mujeres obtuvieron 2.8 millones de dólares por parte de las compañías de seguro de los hombres fallecidos.



“Ellas se tomaron 2.8 millones gracias a los asesinatos, asesinatos para cobrar los seguro de vida de dos hombres que no tenían nada”, afirmó el fiscal adjunto de Los Ángeles, Truc Do, en declaraciones ante el jurado de 12 personas.



Ambas señoras, amigas desde hace 20 años, fueron detenidas en mayo de 2006.



La Fiscalía anunció que no pediría la pena de muerte para ellas, pero si son declaradas culpables de complot y asesinatos en circunstancias agravantes, pueden ser sentenciadas a cadena perpetua sin la posibilidad de gozar de libertad condicional.