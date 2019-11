Dalai Lama amenaza con renunciar

DHARMSALA Y BRUSELAS / AGENCIAS



El Dalai Lama amenazó ayer martes con renunciar como líder del gobierno tibetano en el exilio si se descontrola la violencia cometida por tibetanos en su patria.



El líder espiritual también rechazó de forma enérgica las acusaciones chinas que orquestaron las manifestaciones de la semana pasada en el Tibet, con su consiguiente secuela de violencia.



‘’Les digo a China y a los tibetanos: no cometan actos de violencia’’, dijo a la prensa en la ciudad india de Dharmsala, sede del gobierno tibetano en el exilio.



Aunque la situación en el Tibet sigue incierta, gran parte de la violencia la semana pasada parece haber sido cometida por tibetanos. En los días siguientes han aumentado las preocupaciones de que los soldados chinos que tratan de reafirmar el control en Lhasa estén vengándose de los tibetanos.



Oposición a China no a los chinos

‘’Nos guste o no, tenemos que vivir juntos unos con otros’’, dijo el Dalai Lama, que siempre ha reclamado una autonomía significativa para los tibetanos dentro de China. ‘’Debemos oponernos a las políticas chinas, pero no a los chinos. No sobre una base racista’’.



Aunque claramente temeroso de una represión china --comparó la suerte de los tibetanos con la de ‘’un ciervo joven en las garras de un tigre’’--, el Dalai Lama manifestó, asimismo, una profunda preocupación por los ataques tibetanos a los chinos de la etnia Han. Esta etnia mayoritaria ha sido introducida en el Tibet por el gobierno chino, a fin de que se asiente allí, y despierta profundo rencor en la región.



Dijo que ‘’si se descontrola la situación’’, su ‘’única opción será renunciar completamente’’.



Un asistente dijo que el Dalai Lama, de 72 años, renunciaría como líder político, pero no como el líder religioso supremo de todos los budistas tibetanos

Dos heridos y cuatro detenidos en manifestación de tibetanos en Bruselas

Mientras, dos tibetanos resultaron heridos y cuatro detenidos ayer martes en incidentes con la Policía belga, que utilizó gases lacrimógenos para dispersar una manifestación frente a la misión de China ante la Unión Europea (UE) en Bruselas, constató un fotógrafo de la AFP.



Unos 200 tibetanos se manifestaron frente al edificio para protestar contra los recientes actos de violencia en Tibet.



Algunos de ellos lanzaron proyectiles contra la misión china y otros intentaron ingresar al edificio. Ante esto, la Policía intervino en varias oportunidades para hacer que retrocedieran utilizando gases lacrimógenos.



Al final, cuatro manifestante fueron detenidos y dos resultaron heridos y debieron ser hospitalizados.



Antes, en otro barrio en Bruselas, los manifestantes habían protestado pacíficamente ante las instituciones europeas para pedir la ayuda de la UE en el Tibet.