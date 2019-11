Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

18 Marzo 2008 |

5:09 p.m. |

END

Venezuela derrota a la Exxon

CARACAS / AP

El gobierno aplaudió ayer martes la decisión de un juez británico de anular una orden a favor de la estadounidense Exxon Mobil que permitía congelar activos en el extranjero de la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) por 12 mil millones de dólares. ‘’Todos los venezolanos podemos sentirnos orgullosos de esta noticia y de la gestión de nuestro gobierno’’, dijo el ministro de Energía, Rafael Ramírez, en declaración divulgada por el canal estatal Venezolana de Televisión. ‘’Lo hemos hecho bien, con firmeza y convicción, en defensa de nuestros principios y de nuestra soberanía’’, indicó el ministro. ‘’Todo el país debe saber que la decisión es 100% a favor de los alegatos de la nación, es decir, que hemos derrotado a la Exxon Mobil’’. Las razones de la sentencia del juez Paul Walker serán públicas mañana jueves en Londres, se informó.



Rusia y EU mantienen diferencias sobre defensa

MOSCÚ / AP

Moscú dio una respuesta tajante a los dos principales asesores de seguridad nacional del presidente George W. Bush, que llegaron en busca de una distensión en la ríspida discusión sobre el plan de Washington de instalar misiles en los umbrales de Rusia: ‘’No’’. O en el mejor de los casos, ‘’por ahora, no’’. Estados Unidos y Rusia no pudieron zanjar sus diferencias públicas en torno a los planes de Washington, que para Rusia constituyen una amenaza potencial y una lucha por ejercer influencia sobre países que antes estaban bajo la dominación soviética. El canciller ruso Serguei Lavrov dijo que estudiará cuidadosamente las propuestas con que Estados Unidos pretende aplacar los temores rusos, pero añadió que la mejor manera de poner fin al diferendo sería anular el plan de instalar interceptores misilísticos en Polonia y un radar de rastreo en la República Checa.



Bolivia: sin avances intentos de diálogo

LA PAZ / AP

La posibilidad de acordar un nuevo proceso de diálogo en Bolivia parecía alejarse ayer, martes, ante señalamientos de la oposición de que el gobierno ha involucrado a la Policía en sus campañas políticas, y que sus convocatorias buscan ganar tiempo para imponer su proyecto de constitución. La crisis responde al proceso para la creación de autonomías departamentales que impulsa la oposición regional y partidaria, al que el gobierno considera ilegal y separatista, y a los intentos del oficialismo de lograr la aprobación en referendos de su proyecto de constitución, al que la oposición tilda de ilícito. El gobierno no se ha pronunciado respecto de las denuncias, coincidentes con imágenes transmitidas por varias televisoras, en que policías aparecieron ayer martes repartiendo propaganda por el ‘’sí’’ a la constitución del oficialismo durante un partido de fútbol de beneficencia.



Uruguay: oficialistas se lanzan a carrera proselitista

MONTEVIDEO / AP

Aunque las elecciones presidenciales tendrán lugar en octubre de 2009, la coalición oficialista Frente Amplio decidió iniciar su campaña proselitista, en su afán de retener el poder que la izquierda alcanzó por primera vez en la historia en 2004. Senadores o dirigentes partidarios, en particular los tupamaros nucleados en el Movimiento de Participación Popular (MPP), son los que hacen punta en esa carrera. Los senadores José Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro y el principal dirigente del sector ‘’duro’’ de los tupamaros, Julio Marenales, preparan giras, reuniones y movilizaciones para la próxima semana.



Bachelet se compromete a trabajar por liberación de Betancourt

SANTIAGO DE CHILE / AP

La presidenta Michelle Bachelet se comprometió el martes a ‘’trabajar activamente’’ por la liberación de Ingrid Betancourt, informó el marido de la secuestrada ex candidata presidencial colombiana, Juan Carlos Lecompte. ‘’Se comprometió a trabajar activamente en el tema’’, dijo Lecompte, luego de una prolongada entrevista con la mandataria. Lecompte, quien visitó el país invitado por un partido ecologista, señaló que Bachelet lo recibió ‘’de una manera muy cálida, muy humana’’. ‘’Le expliqué que estábamos en un momento crucial y que éste era el momento de ayudarnos.



Bomba contra banco en capital chilena

SANTIAGO DE CHILE / AP

Serios destrozos, pero no víctimas, provocó un atentado con bomba contra una sucursal de un banco registrado la madrugada de ayer martes, informó la Policía. El atentado en la comuna de Providencia no fue reivindicado de inmediato, pero versiones de prensa señalaron que un grupo subversivo que dijo identificarse con la causa mapuche se atribuyó la autoría, y que llamó a movilizarse el 29 de marzo con motivo del ‘’día del combatiente’’ que todos los años registra disturbios en barriadas populares. La Policía y testigos dijeron que después de la 1 de la madrugada se vio a una persona que portaba una mochila frente al banco, y segundos después se registró el estallido, que destruyó el primer piso del BCI y causó la quebrazón de vidrios de locales cercanos, así como de los automóviles estacionados en los alrededores.



Argentina: Chocan dos buses, decenas de heridos

BUENOS AIRES / AP

Por lo menos 60 personas resultaron heridas ayer martes cuando chocaron dos buses atestados de pasajeros en los alrededores del centro de la ciudad. Entre los heridos hay cuatro personas graves, dijo Alberto Crescenti, director del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), un ente oficial del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Crescenti dijo que en principio los heridos eran 64 y que el choque, en el cruce de dos calles del popular barrio de San Telmo, ocurrió al despuntar la mañana, en un horario en el que millares de personas utilizan el servicio de colectivos para ir a sus trabajos.