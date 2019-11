Bush quiere diálogo con Congreso sobre TLC con Colombia

El presidente George W. Bush pidió el martes al Congreso aprobar el tratado de libre comercio con Colombia, e indicó que, si bien es ''casi idéntico'' al de Perú, su importancia para la seguridad nacional de Estados Unidos es mayor por la ''ubicación estratégica'' de Colombia.



''La lección es clara'', declaró. ''Si el Congreso fue capaz de hallar una fórmula para votar y mejorar el tratado con Perú, no hay razón para que no pueda hacer lo mismo por Colombia''.



El acuerdo peruano fue aprobado en diciembre por abrumadora votación bipartidista luego de la renegociación de algunas provisiones laborales y ambientales, un procedimiento al cual ya fue sometido el tratado colombiano.



Bush, con un discurso menos amenazante al Congreso que el de la semana pasada, dijo que el ejecutivo y el legislativo ''hemos trabajado estrechamente'' durante meses para hacer posible la discusión del tratado colombiano y ''tenemos ahora un buen modelo''.



La semana pasada, el presidente amenazó con enviar unilateralmente al Congreso el tratado colombiano, firmado hace 17 meses, para que tenga una gestión expeditiva de 90 días. Ese procedimiento, que no necesariamente conlleva garantía de aprobación, figura en la ley de promoción del comercio o ''fast track'' bajo la cual fue negociado.



Pero todavía muchos legisladores siguen oponiéndose a aprobarlo debido a lo que consideran un problema en Colombia: la continuada falta de seguridad de sindicalistas y ausencia de procesos judiciales para los culpables de la muerte de centenares de ellos.



Bush ha rechazado esas afirmaciones y reiteró que el Congreso deberá prepararse a debatirlo al concluir su actual receso por la Pascua, en la segunda semana de abril, porque estaban en juego aspectos de seguridad nacional.



''Estoy pidiendo a los dirigentes del Congreso para que procedan con urgencia'', dijo hablando en los muelles de Jacksonville ante decenas de trabajadores. ''Pido a los miembros de ambos partidos asegurarse que la política no se cruce con una prioridad vital para nuestra nación''.



Más temprano su portavoz Tony Fratto dijo que Bush está dispuesto a dialogar con los dirigentes legislativos, particularmente Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, sobre el futuro del acuerdo.



Pelosi ha adelantado que una de las condiciones para el debate sería la reforma de la ley de compensaciones a trabajadores estadounidenses desplazados por el comercio internacional, conocida como TAA (Trade Adjustment Act).



''Estoy de acuerdo en que es importante que la TAA sea un componente de nuestra política comercial'', dijo Bush.



Volvió a mencionar los esfuerzos del presidente colombiano Alvaro Uribe ''contra terroristas'' de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que buscan derrotar la democracia de esa nación y que, según indicó, gran parte de su financiamiento proviene del narcotráfico.



''El reto que presentan esos terroristas se une a la hostilidad y agresión de algunos de los vecinos de Colombia'', agregó. ''El régimen de Caracas se ha levantado contra Estados Unidos, ha forjado una alianza con la comunista Cuba, se ha reunido con dirigentes de las FARC en Venezuela y ha desplazado tropas a la frontera colombiana''.



''En el proceso, los dirigentes de ese régimen han malgastado su riqueza petrolera y sumergido a su pueblo en la escasez de alimentos'', agregó.