Capturan a dos miembros de las FARC en Perú

Dos miembros de las guerrillas de las FARC fueron capturados el miércoles en la madrugada por personal de la policía nacional en la ciudad selvática de Iquitos, en la frontera con Colombia, se informó oficialmente.



El director de la policía, general Octavio Salazar, informó que la captura tuvo lugar a las 05.25 de la madrugada en algún lugar de la ciudad de Iquitos. Se indicó que no hubo ningún tipo de enfrentamiento y que ambos lucían como civiles.



Los capturados son John Javer Manrique Escobar, alias Oliver o Tanaka, de 30 años, y Lady Vivas Guerrero, de 25 años. Salazar dijo que ambos pertenecían al frente 63 de la guerrilla colombiana que, añadió, está conformado por unas 64 personas, bajo el mando del alias 'Orlando Porcelana'.



La ciudad de Iquitos pertenece al departamento de Loreto, que colinda con Colombia.



''Personal de la policía nacional luego de un paciente seguimiento de aproximadamente 15 días... hemos capturado a dos integrantes de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia'', informó a la prensa el general Salazar.



''Oliver o Tanaka, que es un guerrillero de las FARC, quien presenta como característica haber sido operado de labio leporino y paladar hendido, es un lugarteniente de Porcelana, quien es el jefe del frente 63 de las FARC'', agregó Salazar.



Añadió que para la captura, ordenada por el segundo juzgado penal de Maynas, un grupo de policías de la Dirección contra el Terrorismo viajó desde Lima a la ciudad de Iquitos, que se encuentra a 1.010 kilómetros al noreste de la capital.



El general de la policía dio a conocer que Manrique se desempeñó como instructor militar en el bloque sur de las FARC.



''Realizaba instrucción militar, táctica, de combate, manejo de armas, manejo de explosivos, manejo de tiro. El último entrenamiento realizado a los integrantes del frente 63 en marzo del 2007 fue realizado por este sujeto'', relató.



Dijo, además, que ''ha asesinado a varios integrantes de esta organización, así como de civiles que no cooperaban con las FARC''.



El general indicó también que en mayo del 2007, Manrique estuvo encargado de coordinar y realizar contactos con traficantes de armas peruanos para adquirir armamento para la guerrilla.



Asimismo señaló que en el año 2006, se encargaba del cobro de impuestos a los narcotraficantes del sur del país colombiano, y entre 2003 y 2004, estuvo encargado de colocar minas antipersonas en el departamento de Caquetá, Colombia.



Salazar no aclaró si los detenidos serían trasladados a Lima de inmediato.