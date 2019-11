Obama dijo que retiraría las fuerzas de Irak en 16 meses

Barack Obama dijo hoy, que la guerra en Irak ha colocado a Estados Unidos en una situación más insegura y anticipó que, de ser elegido presidente, retiraría las fuerzas estadounidenses de ese país en 16 meses.



En el quinto aniversario de la guerra, el aspirante a la candidatura demócrata sugirió asimismo que el pueblo no puede confiar en que su rival, Hillary Rodham Clinton, ponga fin a la guerra porque sólo empezó a oponerse a ella cuando inició su puja por obtener la candidatura partidista.



''Háganse esta pregunta'', dijo el senador al público. ''¿En quién confiarían para poner fin a a una guerra: en alguien que se opuso a la guerra desde el comienzo, o en alguien que empezó a oponerse a ella cuando comenzó a preparar su candidatura a presidente?''



Obama también declaró que cambiará la mira en el exterior hacia Afganistán y Pakistán, en cuya frontera montañosa se cree se ocultan los líderes de al-Qaida.



El senador, que habló en un lugar cercano a la gran base militar de Fort Bragg en Carolina del Norte, declaró que comenzará ''una inversión a largo plazo en el pueblo afgano. Empezaremos con 1.000 millones de dólares adicionales en asistencia no militar cada año, ayuda dirigida a los afganos ordinarios''.



Los dos aspirantes demócratas han conmemorado esta semana el comienzo de la guerra manifestando su oposición. El martes, Clinton dijo a veteranos de guerra en Lancaster, Pensilvania, que una lección de la guerra de Irak es no comprometer fuerzas militares ''a menos que uno esté dispuesto a ir hasta el final y preparado para el éxito''.



Interrogada sobre sus planes para empezar a retirar soldados dentro de los 60 días de asumir la presidencia, la ex primera dama respondió que las fuerzas estadounidenses ya han cumplido su misión en Irak.



Obama por su parte intentó trazar una clara diferencia entre él y Clinton sobre Irak, una guerra a la que él se opuso pero ella autorizó con su voto.



''Esta es la cruda realidad'', dijo Obama, ''hay una brecha de seguridad en este país, entre la retórica de quienes afirman ser firmes en cuanto a la seguridad nacional, y la realidad de la inseguridad creciente causada por sus decisiones''.