Bush no retirará más fuerzas de Irak al iniciar 6to año de guerra

Cinco años después de ordenar la invasión de Irak, el presidente George W. Bush señaló hoy en una conferencia de prensa, que no ordenará la retirada de tropas más allá de lo planificado pues se niega a ''poner en peligro los logros duramente logrados'' en el año pasado.



Mientras opositores a la guerra realizaban demostraciones en torno a Washington, Bush habló en el Pentágono para conmemorar el aniversario de la guerra. Formuló una vigorosa defensa de su decisión de invadir la nación árabe y una vez más vinculó la lucha con su guerra global contra al-Qaida, pese a que no había lazo alguno entre la red terrorista y el gobierno del presidente iraquí Saddam Hussein.



''La batalla en Irak es noble, es necesaria, y es justa. Y con vuestro coraje la batalla en Irak concluirá en una victoria'', dijo a una audiencia de soldados, oficiales y diplomáticos.



Bush formuló algunas de las afirmaciones más optimistas sobre el éxito de la lucha en Irak. Dijo que el envío de otros 30.000 soldados de refuerzo que llegaron a la nación árabe a comienzos del año pasado ''ha dado vuelta la situación''. También aseguró que ''Irak se ha convertido en un sitio donde los árabes se han unido a los norteamericanos para desalojar a al-Qaida''. Al-Qaida en Irak surgió en la nación árabe luego de la invasión, y sus combatientes no están vinculados al núcleo original creado por el saudí Osama bin Laden.



''El incremento'' de la tropa ''ha abierto las puertas a una gran victoria estratégica en la amplia lucha contra el terrorismo'', aseguró Bush. ''Estamos presenciando la primera insurrección árabe en gran escala contra Osama bin Laden, su sombría ideología y su red terrorista. Y la importancia de ese desarrollo no puede ser exagerada''.



Al parecer, Bush aludía a la reciente cooperación de iraquíes con soldados de Estados Unidos contra al-Qaida en Irak, una organización que cuenta con mayoría suní. Los expertos ponen en entredicho los lazos entre esa organización y bin Laden. En cuanto a bin Laden, resurge en escasas ocasiones y se cree que está oculto en Pakistán.



Estados Unidos tiene unos 158.000 soldados en Irak. Se cree que la cifra bajará a unos 140.000 a mediados de año, tras cumplir muchos efectivos militares su período de servicio. Eso reducirá el refuerzo de tropas a unos 8.000 soldados, en relación a lo enviado el año pasado.



Según Bush, una retirada de tropas en gran escala, y en poco tiempo, podría deshacer los presuntos progresos.



''Tras haber llegado tan lejos, y concretado tanto, no permitiremos que eso ocurra'', dijo.