Aparece muerta francesa enferma que pidió la eutanasia

19 Marzo 2008 |

12:54 p.m. |

AFP





Chantal Sébire, la francesa de 52 años que sufría un tumor incurable y había solicitado sin éxito a la justicia el derecho a la eutanasia, fue hallada muerta el miércoles en su domicilio, informó el ministerio del Interior.



Su cuerpo sin vida fue hallado en su domicilio de Plombières-les-Dijon (este). Las causas de la muerte "son por el momento indeterminadas", indicó a la AFP una fuente autorizada del ministerio del Interior.



Esta ex profesora, madre de tres hijos, sufría de un tumor raro y degenerativo, un estesioneuroblastoma o neuroblastoma olfativo, con tan sólo 200 casos registrados en el mundo en 20 años. Se trata de una enfermedad incurable y que además provoca además sufrimientos atroces.



La mujer había hecho una demanda a la justicia francesa para ser sometida a la eutanasia y en su petición relataba su "sufrimiento intenso y permanente" y el "carácter incurable" de su enfermedad.



Chantal Sçebire escribió también al presidente francés, Nicolas Sarkozy, quien le había propuesto aguardara "otra opinión médica para garantizar que todas las vías actuales de la medicina han sido exploradas".



Por su parte, la ministra de Justicia, Rachida Dati, declaró claramente que "la medicina no está ahí para administrar sustancias letales".



El lunes, el Tribunal de Gran Instancia de Dijon, este de Francia, había denegado el derecho a la eutanasia solicitado por la mujer, confirmando la posición de la Fiscalía general.



"Llegué al límite de lo que puedo soportar. Mi hijo y mis hijas ya no pueden verme sufrir así", había declarado Chantal Sébire a finales de febrero.