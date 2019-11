Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

19 Marzo 2008

7:19 p.m. |

Nueve muertos por inundaciones en EU

PIEDMONT, MISURI / AP

Las inundaciones obligaron a centenares de personas a abandonar sus viviendas y clausuraron este miércoles decenas de carreteras en una amplia zona del centro del país, castigada por más de 25 centímetros (diez pulgadas) de lluvia. Nueve muertes fueron atribuidas a las inundaciones en Missouri, mientras en Texas se busca a un adolescente que desapareció en un desagüe, y dos personas desaparecieron en Arkansas al barrer sus vehículos la crecida de las aguas. El Servicio Nacional Meteorológico emitió este miércoles alertas de inundaciones súbitas desde Texas a Pensilvania.



Prostituta de Spitzer filmada en video comprometedor

LOS ÁNGELES / AP

La atractiva ramera frecuentada por el ex gobernador de Nueva York, Eliot Spitzer, apareció muy liviana de ropa en un video comprometedor de la serie “Girls Gone Wild” (Chicas descocadas), cuando tenía 18 años, durante unas vacaciones en Miami, indicó el fundador de esa empresa de videos culturales. Joe Francis se puso en contacto con Ashley Alexandra Dupré, ahora de 22 años, y le ofreció un millón de dólares para que aparezca vestida en las páginas centrales de la nueva revista de su empresa, además de la posibilidad de participar en la gira en autobús de “Girls Gone Wild”. Empero, uno de los asistentes de Francis sugirió que antes de enviar el cheque por esa suma, fuera revisada la videoteca de la empresa. Dupré apareció en uno de los videos. “Me ahorré un millón de dólares”, dijo Francis el martes a The Associated Press. “Es como encontrar un boleto de lotería premiado entre los almohadones del sofá”. Francis aclaró que en cuanto fue localizado el vídeo, canceló la oferta.



Gobierno argentino expulsará a chilenos

SANTIAGO DE CHILE / AP

El subsecretario del Interior, Felipe Harboe, anunció este miércoles que Argentina expulsará a dos ex subversivos prófugos de la justicia chilena acusados del asesinato de un policía durante el asalto a un banco, en octubre de 2007. La noticia causó sorpresa porque un juez argentino había decidió procesar en Argentina a los dos sujetos detenidos por portar armas sin permiso en la localidad de San Martín de los Andes. “Hemos sido informados de una reunión sostenida entre nuestro embajador Luis Maira, una enviada especial del Ministerio del Interior, la jefa del Departamento de Extranjería, con el ministro del Interior de la República Argentina, (de que) el gobierno argentino ha tomado la decisión de proceder a la expulsión de las personas que estamos requiriendo”. Los ex subversivos Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla pertenecían al grupo Lautaro, que luchó con las armas contra la dictadura del general Augusto Pinochet.



Canciller uruguayo acusa a Argentina de “agresión”



MONTEVIDEO / AP

El canciller uruguayo Gonzalo Fernández sostuvo este miércoles que la imagen que a nivel internacional tiene la Argentina es la de un “país grande que agrede al país chico”, en relación con el conflicto desatado desde 2005 por una planta de celulosa en un río compartido que ha tensionado las relaciones entre los dos gobiernos. Fernández dijo a la prensa --en relación con nuevos anuncios de los denominados ambientalistas de la provincia argentina de Entre Ríos de volver a bloquear los tres puentes sobre el río Uruguay--, que eso es tomado “con pesadumbre” por el gobierno uruguayo, pero sostuvo que en este “conflicto va a operar el principio de primacía de la realidad”, asegurando que el movimiento argentino se está “quedando sin apoyos y pierde eficacia”.



Piden que renuncie alto asesor del presidente Uribe

BOGOTÁ / AP

Activistas pidieron la renuncia de un alto colaborador del presidente Álvaro Uribe por considerar que sus declaraciones estimulan un ambiente de violencia contra trabajadores de derechos humanos. El asesor presidencial José Obdulio Gaviria “debe renunciar... pero además estamos analizando acciones” legales en su contra por calumnia o injuria, dijo en entrevista telefónica Iván Cepeda, del grupo Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. “Le solicitamos a usted, señor presidente, que lo destituya (a Gaviria): la incitación a la violencia es un grave delito”, dijo por su parte el grupo no gubernamental Colectivo de Abogados, en una carta dirigida a Uribe y divulgada la víspera en el sitio de Internet del grupo.



Decomisan más de 700 kilos de cocaína en Costa Rica

SAN JOSÉ / AP

Una llamada anónima alertó a la Policía sobre un cargamento de 740 kilos de cocaína que fue decomisado este miércoles tras una persecución e intercambio de disparos con el sujeto que transportaba la droga, informó la Oficina de Prensa del Ministerio de Seguridad. La droga era transportada en un microbús conducido por un costarricense de apellidos Valverde Araya, de 28 años. El vehículo fue interceptado en una carretera al oeste del país, pero el conductor no respetó la señal de alto y se dio a la fuga, disparando contra el automóvil de la Policía, que en total recibió 11 impactos. Una vez detenido, los agentes hallaron 37 pacas que contenían 20 kilogramos de cocaína cada una, para un total de 740 kilos, agregó el boletín.



Renuncia fiscal colombiana por filtración de información

BOGOTÁ / AP

La Fiscalía General ratificó este miércoles en sus cargos a la cúpula de ese organismo, y aceptó la renuncia de una fiscal por supuestas filtraciones en investigaciones sobre el llamado escándalo de la “parapolítica” o lazos de encarcelados jefes paramilitares con congresistas y funcionarios regionales. La Fiscalía dijo en un breve comunicado que el fiscal general, Mario Iguarán, aceptó la renuncia presentada la víspera por Martha Luz Hurtado, una de los 11 fiscales que trabajan en la Corte Suprema de Justicia en el caso de la “parapolítica”.