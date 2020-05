Quieren secuestrar Juegos Olímpicos

PEKÍN / AFP



Las autoridades chinas acusaron ayer martes a activistas protibetanos y defensores de los derechos humanos de querer “secuestrar” los Juegos Olímpicos de Pekín, cuando la llama olímpica comenzaba un periplo por el mundo que estará sembrado de manifestaciones.



El portavoz del ministerio chino de Seguridad Pública, Wu Heping, fue incluso más allá al afirmar este martes que los tibetanos planean “organizar escuadrones suicidas para provocar atentados violentos”.



Wu no precisó si los ataques estarían dirigidos contra objetivos concretos, pero sí vinculó al jefe espiritual de los tibetanos en el exilio, el Dalai Lama, con esos ataques, indicando que se descubrieron explosivos en monasterios budistas de Tíbet.



Estados Unidos salió al paso de esas acusaciones. La respuesta es simple. Miren, el Dalai Lama es un hombre de paz”, dijo en rueda de prensa el portavoz adjunto del departamento de Estado, Tom Casey.



“No hay absolutamente nada que indique que él quiera otra cosa que entablar un diálogo con China para tratar de resolver alguno de los asuntos importantes en Tíbet”, agregó Casey, quien reclamó de nuevo a China un diálogo con el Dalai Lama.





Buscan impedir asistencia de Bush

El representante republicano, Thaddeus McCotter, presentó el martes en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca impedir la asistencia del presidente estadounidense George W. Bush a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en Pekín por su actitud contra Tíbet.



Esta propuesta ya habría recibido el apoyo de varios parlamentarios, según confirmó a la AFP un asistente de McCotter.



Por su parte, la Unión Europea (UE) podría invitar próximamente al líder espiritual tibetano a Bruselas, según el ministro francés de Relaciones Exteriores, Bernard Kouchner.



“Los 27 ministros de Relaciones Exteriores invitarán al Dalai Lama a Bruselas si la presidencia eslovena lo decide próximamente”, declaró el canciller francés a una cadena de radio en París.



“Ya que el Dalai Lama no pide el boicot (de los Juegos Olímpicos de Pekín) ni la independencia de Tíbet, es el momento de volver” al diálogo, afirmó el ministro francés.



Mientras la antorcha olímpica partía este martes hacia Kazajistán, en la primera etapa de una vuelta que le llevará a recorrer 137,000 km en los próximos 130 días, activistas protibetanos y defensores de derechos humanos anunciaron protestas en las etapas clave del viaje como Londres (el domingo), París (el lunes) y San Francisco (la única etapa en Estados Unidos, el 9 de abril).



Los activistas tienen también previsto organizar protestas durante los 40,000 km que la llama recorrerá de regreso a China, que incluyen una ascensión al Everest y un paso por la capital tibetana, Lhasa.



Pero las protestas no amedrentan a los chinos. “Ningún plan para secuestrar los Juegos Olímpicos de Pekín merece respeto moral”, editorializó ayer martes el diario oficial China Daily.



China considera que los intentos de politizar los Juegos del próximo agosto están destinados al fracaso, porque la mayor parte de la opinión pública internacional es contraria a vincular las controversias con los acontecimientos deportivos.