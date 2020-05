Con Cristina vuelve pasión al estilo de Evita Perón

ARGENTINA / AFP



“¡Fuerza Cristina!”, alentaron decenas de miles de argentinos este martes en la Plaza de Mayo para respaldar a la presidenta Cristina Kirchner, cuyo discurso de tono emotivo frente a una huelga agraria evocó los que pronunciaba Evita Perón hace casi 60 años.



Camioneros liderados por Hugo Moyano, el líder de la poderosa Confederación General del Trabajo (CGT, la mayor central obrera), trabajadores de la construcción, integrantes de organizaciones sociales, piqueteros, bancarios, estudiantes, militantes de diversas agrupaciones peronistas, se congregaron en el paseo público en una demostración de fuerza del gobierno.



Cristina atacó a sus enemigos políticos, que se mezclan con los huelguistas del campo, pero no usó la palabra “oligarcas” que empleaba con frecuencia Evita.



Los manifestantes tuvieron que esperar varias horas bajo un sol radiante, mientras por los parlantes se escuchaba música popular, rock y folclore, a todo volumen.





Momentos de vibración

Cristina, una mujer política de preparación académica, se presentó ante una multitud de acalorados manifestantes, entre quienes había corrido bastante vino, y alcanzó momentos de vibración en su mensaje.



Apareció vestida con su habitual elegancia, con falda floreada y saco celeste, a tono con sus zapatos azules de tacos altos, y se fue cuando empezaba a caer un diluvio.



La mandataria pronunció un discurso de media hora, firme pero emotivo, parada detrás de un púlpito de madera en medio del inmenso escenario propio de un concierto de rock y que había sido montado delante de la Casa Rosada.



Abrazada con su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), la jefa de Estado no perdió oportunidad de reivindicar su condición de mujer.



“Nunca había visto en tan corto tiempo tantos agravios a un gobierno surgido del voto popular”, dijo esta peronista socialdemócrata de 54 años sobre sus poco más de 100 días en el poder.





Orgullosa de ser mujer

La presidenta atribuyó los ataques al hecho de “haber sido elegida por la mayoría de los argentinos” y por tener “otro pecado, el de ser mujer”.



“Estoy orgullosa de ser mujer, la primera que gobierna la República Argentina en nombre del voto popular”, aseveró, en una alusión indirecta a otra mujer, Isabel Perón (1974-1976), que asumió como vicepresidenta al morir en ejercicio del poder Juan Perón.



En otro momento dijo tener “la fuerza y el coraje para llevar adelante el mandato que me confió el pueblo argentino”, a la manera de Evita, esposa del extinto Perón.



Evita, quien fuera esposa de Juan Perón, murió de cáncer en 1952 en el apogeo de su popularidad como líder y primera dama.



La plaza estuvo repleta de militancia organizada, como en aquellos tiempos, y se agitaban banderas con los rostros de Evita y Perón.



“Cristina corazón, acá tenés los pibes (jóvenes) para la liberación”, entonaban militantes de la Juventud Peronista que se hacían oír entre las agrupaciones sindicales y seguidores de alcaldes peronistas de la periferia bonaerense.



Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo también estuvieron presentes para respaldar a Cristina y a su política de derechos humanos y de impulso a los juicios contra los miembros de la última dictadura (1976-83).



En un gesto inédito, Hebe de Bonafini, líder de Madres de Plaza de Mayo, emocionó hasta las lágrimas a la presidenta al entregarle ante la multitud su emblemático pañuelo blanco, en símbolo de respaldo al gobierno.