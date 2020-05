Francia enviará misión médica a Betancourt

BOGOTÁ / AFP



El gobierno colombiano aceptó ayer martes una petición de su par francés de suspender operaciones militares en una zona del sureste del país para que una misión médica atienda a Ingrid Betancourt y otros rehenes, pero analistas se declararon escépticos de la respuesta de las FARC.



“Una vez que nuestras autoridades sean informadas por la misión humanitaria sobre las coordenadas del sitio donde deben ingresar para proteger la salud que se deteriora de los secuestrados (...) suspenderemos allí las acciones militares”, dijo Uribe a periodistas tras un diálogo telefónico con el presidente francés, Nicolas Sarkozy.



Al hacer el anuncio, Uribe precisó que según le informó Sarkozy, “la misión humanitaria para atender la salud de los secuestrados, empezando por la doctora Ingrid Betancourt, ya está en movimiento”, y que la misma será acompañada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).





Cruz Roja no ha sido contactada

Sin embargo, un vocero del organismo en Bogotá aseguró a la AFP que hasta la noche de ayer martes dicha delegación no ha sido contactada. “No hemos sido contactados, y no hacemos parte de esa misión que es de carácter independiente”, precisó a la AFP, Carlos Ríos vocero del CICR en Colombia.



En un comunicado de prensa, el Elíseo anunció que el presidente francés “expresó (a Uribe) su extrema preocupación ante las informaciones relacionadas con el estado de salud de Ingrid Betancourt que aparece hoy en peligro de muerte inminente”.



“Le expresó su intención de enviar sin demora une misión humanitaria al lugar para entrar en contacto con las FARC y acceder a nuestra compatriota. Pidió al presidente colombiano que suspenda toda forma de operación militar para asegurar la seguridad y el éxito de la misión”, precisó el mismo texto.



La mañana de ayer, martes, Uribe había dicho que ordenó a su Ejército una “localización humanitaria” de secuestrados que, dijo, consiste en “ubicarlos, evitar el avance operativo militar de rescate y, rodeado el sitio, llamar a los organismos humanitarios nacionales e internacionales, para que entren allí”.



De todas maneras, los analistas consultados por la AFP se declararon escépticos frente a la respuesta que dé la guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas).



“Es interesante, es una iniciativa importante. Pero es una propuesta que hace un gobierno y acepta otro cuando es un tema que necesariamente tiene que negociarse con las FARC. Las FARC son las que tienen que tomar esa decisión”, señaló el dirigente comunista Carlos Lozano.





Puertas siguen cerradas

A su turno, León Valencia --ex guerrillero y director de la Fundación Arco Iris de estudios políticos-- señaló que “están muy cerradas las puertas de una negociación” que logre la libertad de Betancourt. “Es un buen anuncio, pero la puerta de una negociación con el gobierno Uribe está cerrada”, recordó.



“La verdad, no creo que eso suceda y mucho menos después del comunicado de Iván Márquez --donde anunció que los contactos con Francia habrían cesado tras la muerte del número dos de esa guerrilla, Raúl Reyes--. Las comunicaciones están rotas y no se sabe cuánto tiempo se tomarán las FARC en responder a esta iniciativa”, enfatizó.



Según versiones que circularon en los últimos días, la política colombo-francesa está afectada por una hepatitis B, que se habría hecho más aguda, y por una leishmaniosis, enfermedad de la piel que puede también afectar el hígado. Además, se le habría suministrado una droga para la insuficiencia cardíaca.



Ingrid Betancourt, secuestrada desde hace seis años, figura entre 39 rehenes políticos que las FARC quieren canjear contra 500 guerrilleros encarcelados por las autoridades colombianas.