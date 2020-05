Mundo al Día Jorge Eduardo Arellano

01 Abril 2008 |

8:54 p.m. |

END

Inician campaña para que Humala no sea procesado

LIMA / AP

Los partidarios del líder opositor nacionalista Ollanta Humala anunciaron ayer martes que iniciarán una campaña para que su líder no sea incluido entre los procesados en un juicio abierto a su hermano Antauro, por haber encabezado la toma de una comisaría que dejó cuatro policías muertos en 2005. El congresista por el Partido Nacionalista, Isaac Meckler, dijo que se reunirán con diferentes funcionarios para exponerles la posición de Humala de que no se estarían respetando sus derechos constitucionales. Precisó que serán recibidos por la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, y que también están buscando entrevistas con el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, y con otros funcionarios del poder judicial.



París podría enviar más soldados a Afganistán

PARÍS / AP

Francia podría contribuir con “varios centenares’’ de soldados más a la lucha contra el Talibán y sus aliados de al-Qaida en Afganistán, dijo el primer ministro al parlamento ayer martes. François Fillon dijo a la Asamblea Nacional, en medio de una creciente oposición interna a reforzar las filas francesas allí, que la OTAN y sus aliados deben impedir que Afganistán vuelva a convertirse en un foco de terrorismo internacional. Es la primera vez que un alto funcionario francés ofrece públicamente una cifra para los planes franceses de reforzar sus filas en Afganistán.



Corea del Norte critica al nuevo presidente surcoreano

SEÚL, COREA DEL SUR / AP

Corea del Norte fustigó ayer martes al nuevo presidente de Corea del Sur, advirtiendo en su primer comentario del líder conservador que sus políticas más duras hacia el vecino del norte podrían llevar a “consecuencias catastróficas’’. El principal periódico de Corea del Norte, Rodong Sinmun, órgano oficial del Partido de los Trabajadores de ese país, calificó al presidente surcoreano Lee Myung-bak de ser un “charlatán político’’. Agregó que Corea del Sur no debe entrometerse en las negociaciones nucleares entre Estados Unidos y Corea del Norte, al demandar el desarme como una condición previa a la cooperación entre ambas Coreas.



Francia detuvo a 89 islámicos en 2007

PARÍS / AP

Francia arrestó a 89 extremistas islámicos en 2007, y en lo que va del año ha detenido a otros 25, considerados una amenaza potencial, informó la ministra del interior ayer martes. Michele Alliot-Marie no dio ningún detalle, pero recalcó que Francia sigue siendo un blanco prominente para los terroristas. “Este riesgo ha existido durante varios años y permanecerá independientemente de lo que hagamos’’, dijo a la televisora LCI.



OEA visita Bolivia por crisis política

LA PAZ / AP

Una comisión de la OEA, encabezada por el ex canciller argentino Dante Caputo, se reunió ayer martes con el presidente Evo Morales en un primer acercamiento para analizar la crisis política que vive Bolivia en torno a la constitución y a las autonomías que reclaman varios departamentos. Morales señaló que la visita es una manifestación más de la preocupación sobre el futuro de Bolivia en la comunidad internacional. El mandatario indicó que a raíz de la tensión política entre el gobierno y la oposición, ha recibido insistentes llamados de colegas latinoamericanos, europeos e incluso africanos, “algunos buscando mayor información, otros expresando su solidaridad, pero todos preocupados por la unidad del país’’.



Muere estadounidense recluido en cárcel boliviana

LA PAZ / AP

Un ciudadano estadounidense de 26 años que se identificaba como Lestat Claudius de Orleans y Montevideo, y que se encontraba en prisión desde hace dos años por el asesinato de dos personas en atentados dinamiteros, murió el lunes en la noche por causas aún no confirmadas, se informó oficialmente el martes. El asesor general de la Dirección de Régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias, indicó a la AP que el extranjero, cuyo nombre original era Jay Triston Amero, falleció en el Hospital Corea de la ciudad de La Paz, adonde fue llevado de emergencia desde la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro tras quejarse de “dolores estomacales’’.



Bush apoya ingreso de Ucrania y Georgia a la OTAN

KIEV, UCRANIA / AP

El presidente estadounidense George W. Bush prometió total respaldo a Ucrania y a Georgia en los intentos de estas dos naciones por incorporarse a la OTAN, pese a la oposición de Rusia. Bush manifestó ese respaldo ayer martes, aunque también en la misma alianza, franceses y alemanes formularon objeciones a permitir que los antiguos países del bloque soviético comiencen el proceso de admisión. La posición de Bush plantea un enfrentamiento en la alianza, cuyos líderes decidirán esta semana si extenderán a Ucrania y Georgia los llamados “planes de acción para la afiliación’’.



Al menos ocho ancianos heridos por ataque en Pakistán

ISLAMABAD / AP

La Policía dijo que un grupo atacó con una bomba y disparos a un grupo de ancianos tribales que iban camino a un diálogo con funcionarios del Ejército en el noroeste de Pakistán, hiriendo a ocho de ellos. El jefe policial Haroon Babar dijo que la bomba estalló cuando un convoy de cuatro vehículos iba camino a una base del Ejército, en Matta, poblado en el violento valle de Swat.