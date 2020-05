Ingrid Betancourt morirá si no recibe transfusión

El hijo de la rehén colombiana Ingrid Betancourt dijo el miércoles que su madre necesita urgentemente tratamiento médico y una transfusión de sangre para mantenerse con vida.



Lorenzo Delloye dijo que su madre, cautiva de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, desde hace más de seis años, padece hepatitis B y una enfermedad de la piel que requiere una transfusión "en las próximas horas", caso contrario podría morir.



"Ya no hay tiempo. O liberamos a mi mamá y los otros rehenes o los perderemos y eso es cuestión de horas", dijo durante una conferencia de prensa en París.



Agregó que la salud de su madre se ha visto agravada por una huelga de hambre que emprendió en febrero y advirtió que ella "continuará hasta el final".



Asimismo, reconoció los esfuerzos del presidente francés Nicolás Sarkozy, quien anunció el martes que Francia enviaría una misión humanitaria a Colombia para tratar de llegar a Betancourt, una ex candidata presidencial que además posee la nacionalidad francesa.



La misión tiene como primer objetivo brindarle la atención médica urgente que requiere y tratar en segunda instancia de lograr su libertad, dijo Delloye. Expresó su esperanza de que la misión resulte también en la liberación de otros rehenes enfermos.



Misión discreta



Las autoridades francesas mantienen la discreción en torno a la misión. La oficina de Sarkozy se ha negado a revelar detalles acerca de su composición o cuándo partiría hacia Colombia.



El canciller Bernard Kouchner dijo el miércoles por la mañana que la misión partiría ''lo antes posible''.



"Hemos hecho todo lo humanamente posible, ahora debemos esperar a que nuestros enviados especiales y el médico estén allá", dijo.



Delloye dijo que de acuerdo con "ciertos informes", los captores de Betancourt se encontraban en la selva densa del sureste colombiano.



Origen de la información



Dijo que su información acerca de los problemas de salud de su madre provenían de un ex rehén de las FARC, Luciano Pérez. Añadió que Pérez había compartido buena parte de su cautiverio con Betancourt, pero no dio otros detalles, como la fecha del último contacto entre ambos cautivos.



Delloye hizo además un llamamiento al líder de las FARC Manuel Marulanda para que actúe antes de que sea demasiado tarde.



"Comandante Marulanda, todo el mundo lo contempla. Depende de usted decidir si acaba como un criminal de guerra que debería ser juzgado como corresponde, o desea pasar a la historia como un hombre", indicó Delloye.



Pidió a los líderes mundiales que se unan al presidente francés Sarkozy para exigir la inmediata liberación de Betancourt, y consideró que la comunidad internacional tiene igualmente "parte de la clave".



En una alocución televisada el martes, el líder francés pidió a Marulanda que libere a Betancourt. Sarkozy anunció además que Francia enviará una misión humanitaria a Colombia en un último esfuerzo para salvarla.



En Bogotá, el presidente colombiano Álvaro Uribe dijo que las autoridades colombianas suspenderán las operaciones militares en cualquier zona a la que viaje la misión, como solicitaron las autoridades francesas.



La hija de Betancourt, Melanie Delloye, consideró la suspensión un ''gesto importante que nos da esperanzas''.



Estado más que alarmante



''El presidente Uribe está al tanto de que mamá se encuentra en un estado más que alarmante'', indicó el miércoles Melanie Delloye a la radioemisora France Info. La liberación de Betancourt ha pasado a ser una causa de amplio eco en Francia, debido en gran parte a los persistente esfuerzos de sus hijos.



Las autoridades francesas dijeron que dialogaron por lo menos con un dirigente de las FARC _ Raúl Reyes, muerto el mes pasado en una base guerrillera ecuatoriana atacada por los militares colombianos. Los insurgentes se quejaron de que el ataque imposibilitará los futuros contactos con el gobierno francés sobre la liberación de Betancourt.



Además, las autoridades francesas ofrecieron acoger a los prisioneros insurgentes liberados por el gobierno colombiano en un eventual canje de prisioneros por Betancourt. El primer ministro Francois Fillon reiteró la semana pasada la oferta, planteada por primera vez en diciembre.