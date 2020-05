Madre y 4 hijas mueren durante intensas lluvias en Perú

Una madre y sus cuatro hijas menores de edad murieron el miércoles al derrumbarse su vivienda como consecuencia de las fuertes lluvias que castigan el departamento andino de Cajamarca, y otras regiones del norte de Perú, informó la policía.



El hecho ocurrió en la madrugada en la localidad de San Juan, de la provincia de Cajamarca, a 580 kilómetros al noreste de Lima, confirmó a la AP una fuente de la policía de esa región, que requirió anonimato por no estar autorizado para hablar con la prensa.



El informante señaló que fueron recuperados los cuerpos de María Gutiérrez García, de 40 años, y de sus cuatro hijas, de entre 5 y 17 años de edad.



Dijo que el derrumbe de la casa se debió a las torrenciales lluvias que soporta esa zona, y que la policía no disponía aún de mayor información.



La emisora Radioprogramas informó que fueron identificados los cuerpos de cuatro mujeres, una madre y sus tres hijas.



Mientras tanto, en la región de Lambayeque, donde también se registran intensas precipitaciones pluviales, una camioneta 4X4 con nueve ocupantes a bordo fue arrastrada el martes hacia un abismo por un aluvión, según información de la Defensa Civil.



La policía de la ciudad de Olmos dijo el miércoles a la AP que aún no se tenía información exacta sobre el número de fallecidos, pues los cuerpos no han sido recuperados.



Varias provincias de los departamentos norteños de Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, y Piura vienen siendo castigadas por intensas lluvias que están provocando desbordes de ríos y aludes.



Defensa Civil dijo que en Amazonas dos deslizamientos de un cerro produjeron el lunes el embalse del río Utcubamba, lo que ocasionó que 30 viviendas quedaran inundadas y que la carretera Fernando Belaúnde fuera afectada.



Asimismo, en Lambayeque el río La Leche se desbordó arrasando con más de 40 hectáreas de cultivos, según dijo Juan Sandoval, secretario regional de defensa civil de esa región.