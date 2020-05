La popular presentadora de televisión estadounidense Oprah Winfrey presentará en su programa del próximo jueves uno de los temas más debatidos de los últimos tiempos: el embarazo de Thomas Beatie, el transexual norteamericano en cuyo vientre crece un bebé, redactó el diario El País en su edición electrónica de hoy.



"Una pareja felizmente casada, residente en un barrio normal de Estados Unidos, está esperando su primer hijo. Pero hay un pequeño detalle: el marido es el que está encinta". Así presenta el show de Oprah la entrevista con la feliz pareja, que relatará los detalles de su pasado, su relación y su asombroso embarazo, según información brindada por el diario español.



La historia de este peculiar matrimonio ha sido recibida por muchos con recelo y otros la consideran una broma de mal gusto. Por esto, la anfitriona del programa no sólo hablará con los futuros padres, sino también con su médico y con algunos amigos de la familia. Pero eso no es todo, las cámaras grabarán una ecografía del útero de Beatie.



"Soy una persona y tengo derecho a tener mi propio hijo biológico", declara a El País el feliz futuro padre en uno de los avances de la entrevista. "Si Nancy pudiera quedarse embarazada yo no estaría haciendo esto", alega Thomas Beatie, de 34 años, cuya esposa tuvo que someterse a una histerectomía, una operación en la que se extrae el útero. "Querer tener un hijo biológico no es un anhelo masculino o femenino, es un deseo humano" concluyó Beatie en el avance de la entrevista.