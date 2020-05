Poblado listo para recibir a médicos

SAN JOSE, COLOMBIA / AFP



La ciudad colombiana de San José está preparada para el eventual arribo de una misión médica francesa que busca socorrer a la franco-colombiana Ingrid Betancourt, rehén de la guerrilla de las FARC, pero hasta ayer miércoles sus autoridades no habían sido notificadas al respecto.



Fuentes de la gobernación del departamento selvático de Guaviare (sur) y de la alcaldía de San José --capital regional-- señalaron a la AFP desconocer si la misión llegará a esta ciudad ubicada a unos 400 km al sureste de Bogotá, para desplazarse luego a la zona donde la política, secuestrada hace seis años, estaría gravemente enferma.



“No hemos recibido ninguna notificación de que el personal venga para acá”, dijo el alcalde encargado, Marcos Serna.





“Estamos listos”



El funcionario indicó, sin embargo, que la localidad está lista para recibir a la misión enviada este miércoles por el presidente francés, Nicolás Sarkozy, para lo cual cuenta con un aeropuerto y dos helipuertos, y garantías de seguridad.



El dispositivo del Ejército y la Policía en la ciudad era normal este miércoles.



Dagoberto Vanegas, administrador del aeropuerto, señaló que la Aeronáutica Civil no ha dado instrucciones sobre el particular, como ocurre cuando arriban vuelos especiales.



“No se me ha informado nada, pero estamos atentos a colaborar en lo que sea necesario para que la comisión pueda cumplir con su propósito”, declaró a la AFP.



Agregó que aunque ignora qué tipo de avión transporta a los delegados, la terminal tiene capacidad para recibir aeronaves medianas, si bien la pista --de 1,400 metros-- carece de iluminación.



“Pero no sería problema, creemos que vendrían en un aparato con capacidad para navegar de noche”, dijo, señalando que el aeropuerto recibe un promedio diario de 18 vuelos civiles y militares.



El posible arribo del personal médico --que estará acompañado del Comité Internacional de la Cruz Roja-- también genera expectativa entre los pobladores.





Expectativa entre la población

Liry Herrera, un vendedor de helados de 57 años, cree que “es una buena noticia”. “Dios quiera que las FARC los dejen entrar para que Ingrid pueda ser atendida, porque todo indica que está muy mal”, afirma.



Mauricio Herrera, un agricultor de 34 años del poblado de La Carpa, de paso por San José, confía en un acto humanitario de la guerrilla, y sostiene que amigos suyos dicen haber visto a la dirigente en precarias condiciones en su caserío.



“Es una situación muy difícil porque el gobierno no cede en nada, quiere todo para sí, y los guerrilleros prefieren que se muera antes que liberarla a cambio de nada, no estiman ni su propia vida”, comenta con desazón.



Mientras, el obispo de Guaviare, Guillermo Orozco, anunció que la Iglesia está presta a acompañar a la misión, cuyo trabajo se comprometió a facilitar el gobierno con un cese temporal de operaciones militares en el área adonde se desplace.



“Si solicitan nuestro acompañamiento, nuestra decisión es ayudar”, dijo a la AFP, evocando la mediación que la Iglesia ha ofrecido para el canje de 39 secuestrados, entre ellos Betancourt, por 500 rebeldes presos, propuesto por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).