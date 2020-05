Sale de Francia misión médica para rehenes

COLOMBIA / AFP



Francia anunció el comienzo ayer miércoles de una misión médica para atender en Colombia a la rehén colombo-francesa Ingrid Betancourt, mientras crecían las dudas sobre sus posibilidades de éxito ante la falta de aval explícito por parte de la guerrilla de las FARC.



La presidencia francesa anunció en un comunicado que la misión humanitaria “ha comenzado en enlace con las autoridades concernidas”. El avión con los miembros de la misión despegó por la tarde del aeropuerto militar de Villacoublay, en las afueras de París, y debía hacer escala en las Antillas.





Cruz Roja sin información

En tanto, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anticipó que no recibió ningún pedido de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que permita enviar a los médicos para que atiendan a Betancourt en las selvas del sureste de Colombia.



“Para nuestra participación en esa misión la solicitud debe venir directamente de las FARC, que son las que tienen los rehenes”, explicó la jefa de la delegación del CICR en Bogotá, Barbara Hintermann.



El presidente colombiano, Álvaro Uribe, ha dicho estar dispuesto a suspender operativos militares en una zona específica para permitir la atención médica.



Hintermann señaló que ese organismo tiene todo listo para participar en la misión y que mantiene contacto con Francia, Suiza y Colombia, pero “falta la solicitud de las FARC”.



“Por supuesto, si no hay la solicitud de parte de la guerrilla de las FARC estas acciones no podrán concretarse”, dijo a la AFP Carlos Lozano, director del periódico del Partido Comunista y quien medió en anteriores gestiones para obtener la libertad de los rehenes.





No hay interlocutor con FARC

Lozano subrayó que uno de los principales escollos es la falta de un interlocutor en la guerrilla, tras la muerte de Raúl Reyes en una incursión colombiana en Ecuador el primero de marzo.



“La comunicación directa que tenían casi todos los facilitadores era a través de Raúl Reyes, y tras su muerte se ha perdido ese contacto, es uno de los vacíos que hay”, puntualizó.



El martes el presidente francés Nicolás Sarkozy reiteró su llamado por la libertad de Betancourt --que es francesa por adopción--, y advirtió a las FARC que si ella muere “sería un error político grave, además de una tragedia humanitaria”.



La ex candidata presidencial fue secuestrada en febrero de 2002 y junto con tres estadounidenses, policías y militares colombianos forma parte del grupo de al menos 39 rehenes que esa guerrilla pretende canjear por rebeldes presos.



Desde hace cuatro meses, cuando se conocieron dramáticas fotos y videos de varios rehenes, entre ellos de una Betancourt muy demacrada y abatida, se multiplicaron los pedidos de Colombia, Francia y Venezuela --entre otros-- para que se permita una misión médica, sin obtener respuesta de la guerrilla.



Hintermann dijo que el CICR mantiene un “diálogo confidencial con las FARC sobre el estado de salud de todos los rehenes”, varios de los cuales están muy enfermos, pero enfatizó que desconoce datos recientes sobre Betancourt.



“No tenemos información directa de las FARC sobre el estado de salud de Ingrid”, apuntó. Francia anunció la operación humanitaria después de numerosas versiones de habitantes del departamento de Guaviare que dijeron que Betancourt estaba muy grave.



En febrero, cuatro rehenes entregados en esa región a delegados del presidente venezolano Hugo Chávez, también calificaron la situación de Betancourt como desesperada.



León Valencia, ex congresista y guerrillero desmovilizado, cree también que las posibilidades de éxito de la iniciativa francesa son pocas.



“Aunque desde el corazón debemos apoyar esta misión, hay una realidad, y es que existe una gran desconfianza entre las FARC y que cualquier contacto de los que se usaban habitualmente con esta guerrilla está roto”, dijo.