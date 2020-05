Mundo al Día Jorge Eduardo Arellano

Autorizan extradición de jefe paramilitar colombiano

BOGOTÁ / AP

La Corte Suprema de Justicia autorizó ayer miércoles la extradición a Estados Unidos de un encarcelado alto jefe paramilitar para encarar cargos por narcotráfico, lavado de activos y financiamiento al terrorismo. El anuncio fue hecho por el presidente del máximo tribunal Francisco Ricaute a periodistas en la sede de la Corte Suprema. Para que se concreta la extradición de Carlos Mario Jiménez, alias ‘’Macaco’’, aún falta la autorización del presidente Álvaro Uribe, según las normas.



Objetan nueva normativa para bases extranjeras en Ecuador

QUITO / AP

La Asamblea Constituyente aprobó un artículo de la nueva constitución que prohíbe la presencia de bases militares extranjeras en Ecuador, lo que fue objetado el miércoles por algunos sectores locales y causó una reacción inmediata de la embajadora de Estados Unidos, único país que utiliza una base aérea ecuatoriana. La Asamblea, de 130 miembros, aprobó la noche del martes la norma por 89 votos a favor de 105 asambleístas presentes. El organismo trabaja desde noviembre en la redacción de una nueva Constitución.



Inundaciones dejan muertos y desaparecidos en Ecuador

QUITO / AP

El invierno actual ha dejado 54 fallecidos, 11 desaparecidos y 450,000 personas afectadas debido a las intensas lluvias e inundaciones, dijo ayer miércoles el director de la Defensa Civil, Roberto Rodríguez. En declaraciones a la red de televisión Teleamazonas, señaló que ‘’el número de fallecidos lastimosamente subió a 54 personas por diferentes motivos causados por el invierno, también tenemos 11 personas heridas, y 11 desaparecidos’’. Destacó que la ayuda internacional de diversos países y la ayuda de instituciones ecuatorianas ‘’han sido muy importantes par atender a miles de damnificados’’.’’Hemos registrado 90.000 familias afectadas, unas 450.000 personas, y unas 3.000 familias evacuadas, unas 15.000 personas’’, expresó.



Un muerto y cuatro heridos por violencia en Yemen

SAN’A / AP

Las fuerzas de seguridad yemeníes mataron ayer miércoles a un manifestante e hirieron a otros cuatro en el cuarto día de desórdenes callejeros en el sur del país. La víctima fatal fue la primera desde que comenzaron los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y miles de ex militares de Yemen del Sur, activistas políticos y jóvenes desempleados que acusan a las autoridades del norte del país de discriminación. El peor brote de violencia ocurrió en la provincia meridional de Lahaj, donde las fuerzas de seguridad dispararon a unos 5.000 manifestantes en la aldea de al-Hablain, matando a uno e hiriendo a otros cuatro.



Neumático cae de helicóptero sobre una casa en Georgia

MONROE, GEORGIA / AP

Un neumático cayó de un helicóptero sobre el techo de una casa en el estado de Georgia, en Estados Unidos. Oficiales de aviación de ese país explicaron al propietario de la casa, Mark Brown, que la llanta se precipitó a tierra desde un helicóptero perteneciente a la compañía de diseño de exteriores Forever Green Landscaping, de Loganville, Georgia. El neumático es parte del equipo utilizado para trasladar el helicóptero en tierra durante el mantenimiento en las pistas. Los oficiales dijeron que el equipo debería haber sido retirado antes de comenzar el vuelo. El propietario de la compañía declaró al periódico Athens Banner-Herald que desconocía que su helicóptero hubiera perdido un neumático.



Argentina recuerda a caídos en guerra de Malvinas

BUENOS AIRES / AP

La Argentina recordó ayer miércoles a sus militares caídos en la guerra de las Malvinas, contra Gran Bretaña, al cumplirse el 26 aniversario de aquel conflicto, al tiempo que ratificó su reclamo de soberanía sobre ese archipiélago austral, que el Reino Unido ocupó en 1833. La jornada es feriado nacional en todo el país. En la denominada ‘’guerra del Atlántico Sur’’, que duró 74 días, perecieron 649 argentinos y 272 británicos. La presidenta Cristina Fernández, que encabezó la principal ceremonia evocativa en la base de El Palomar de la Fuerza Aérea Argentina, a unos 25 kilómetros al noroeste, dijo en un mensaje que ‘’debemos hacer escuchar el reclamo inclaudicable de nuestra soberanía sobre las islas Malvinas’’.



Madre y cuatro hijas mueren durante intensas lluvias en Perú

LIMA / AP

Una madre y sus cuatro hijas menores de edad murieron ayer miércoles al derrumbarse su vivienda como consecuencia de las fuertes lluvias que castigan el departamento andino de Cajamarca, y otras regiones del norte de Perú, informó la policía. El hecho ocurrió en la madrugada en la localidad de San Juan, de la provincia de Cajamarca, a 580 kilómetros al noreste de Lima, confirmó a la AP una fuente de la policía de esa región, que requirió anonimato por no estar autorizado para hablar con la prensa. El informante señaló que fueron recuperados los cuerpos de María Gutiérrez García, de 40 años, y de sus cuatro hijas, de entre 5 y 17 años de edad.



Primer ministro irlandés dimite tras escándalo

DUBLIN, IRLANDA / AP

El primer ministro irlandés, Bertie Ahern, quien ayudó a concertar la paz en Irlanda del Norte pero no pudo sobrevivir a un escándalo por la obtención de fondos de parte de hombres de negocios, anunció ayer miércoles su dimisión. Ahern, flanqueado por representantes de su gabinete, dijo en una conferencia de prensa que dejará el cargo el 6 de mayo.