Aviones teledirigidos vigilan las fronteras de EEUU

El piloto revisa la lista de instrucciones y coloca el avión en posición de despegue.



La torre de control le da la autorización, acelera y _desde tierra_ guía al avión teledirigido rumbo a la frontera con México en busca de narcotraficantes e inmigrantes ilegales, parte de una patrulla aérea que las autoridades esperan expandir.



Cuatro aviones teledirigidos Predator B sobrevuelan la zona fronteriza de Arizona desde octubre del 2006 y otros dos se les sumarán pronto, dijo el miércoles Juan Muñoz Torres, vocero de la Agencia de Protección de Aduanas y Fronteras.



Seis más



Una vez que los seis estén en funcionamiento, la agencia quiere que el Congreso financie otros seis para la frontera canadiense y seis en la Costa del Golfo y el Caribe, dijo Douglas Koupash, director del programa de aviones teledirigidos de la agencia.



"Hablamos de extensiones realmente grandes y de nuestra capacidad de llegar en forma eficiente a algunos de los sitios remotos", dijo Koupash recientemente.



No tripulados



Los Predator B utilizados para estas misiones son adaptaciones civiles, sin armas, de aviones no tripulados usados por los militares estadounidenses en Irak y Afganistán. Cada aparato pesa cinco toneladas, tiene una envergadura de 20 metros (66 pies) y puede volar prácticamente no detectado a alturas de hasta 15 mil metros (50 mil pies), precisó Pete McNall, subdirector de los sistemas aéreos no tripulados de Aduanas en el sudoeste.



Cámaras de largo alcance



Los Predator de la agencia fronteriza, que cuestan 10,5 millones de dólares, llevan cámaras de largo alcance, pero aun de noche los operadores que utilizan sistemas de visualización por radar e infrarrojos pueden iluminar un blanco con un rayo láser sólo visible con gafas de visión nocturna de tripulantes de helicópteros que interceptan a los intrusos.



De octubre del 2006 hasta el 16 de febrero, los aviones no tripulados han contribuido a la detención de 3 mil 857 inmigrantes ilegales y la captura de más de nueve toneladas de marihuana, según las estadísticas más recientes. Esas cifras no incluyen detenciones e incautaciones acreditadas a distintos modelos de aviones puestos a prueba en Arizona en el 2004, ni un Predator B que operó de octubre del 2005 hasta que se estrelló seis meses después.



Algunos críticos se preguntan si esa vigilancia aérea no constituye un abuso lesivo a la privacidad de los ciudadanos.



Lee Tien, abogado de la Fundación de la Frontera Electrónica (Electronic Frontier Foundation) en San Francisco, dijo que los vuelos probablemente crearán una ''zona carente de libertades civiles a lo largo de la frontera''.



Su organización no ha recibido ninguna queja de los Predator, pero Tien dijo que se debe a que ''no los ven o no saben que existen''.



¿Cómo puede saber uno que es vigilado?



Barry Steinhardt, director del Proyecto Tecnología y Libertad de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, se pregunta ''¿cómo puede saber uno si lo están fotografiando si uno no sabe si es vigilado o no?''



Koupash destacó que los aviones sobrevuelan generalmente territorios fronterizos remotos y no ciudades grandes. Los primeros vuelos fuera de Arizona comienzan en esta primavera. Uno de Arizona patrullará la frontera canadiense desde la Base Grand Forks de la Fuerza Aérea en Dakota del Norte.



Los de la Florida tratarán de detectar vehículos terrestres y aviones a baja altura con inmigrantes ilegales o drogas, además de submarinos y semisumergibles que pueden transportar hasta media tonelada de cocaína, agregó Koupash.