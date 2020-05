Al-Qaida dice que no mata inocentes

El lugarteniente de al-Qaida, Ayman al-Zawahri, dijo que su organización no mata a inocentes a pesar de denuncias de algunos seguidores de la red terrorista de que sus tácticas son excesivamente brutales.



Durante una sesión de preguntas y respuestas transmitida por internet, Zawahri aseguró además que Osama bin Laden, fundador del grupo islamista, goza de buena salud.



"El jeque Osama bin Laden se encuentra bien y goza de buena salud, por la gracia de Alá", dijo su lugarteniente, aunque reconoció que no es eterno. "Un día morirá, mientras que la religión de Alá permanecerá".



La cinta de audio transmitida el miércoles, que duró hora y media y que estuvo acompañada por una transcripción de 46 páginas en inglés, fue la primera entrega de respuestas a las preguntas planteadas a través de la internet y centradas principalmente sobre el futuro de al-Qaida en la región, especialmente en Egipto.



"No hemos matado a inocentes, ni en Bagdad ni en Marruecos, ni en Argelia, ni en ninguna otra parte", dijo Zawahri. El lugarteniente estaba respondiendo a la pregunta ''perdone, señor Zawahri, pero ¿quién mata a inocentes en Bagdad, Marruecos y Argelia con permiso de Su Excelencia?''.



Al-Qaida se atribuyó la destrucción del centro de Comercio Mundial neoyorquino en el que perecieron casi 3 mil personas en el 2001, mientras sus afiliados en Irak, Afganistán y Argelia detonan regularmente cargas explosivas en zonas urbanas congestionadas y matan a miles de personas.



"Si algún inocente murió en las operaciones de los muyaedín (guerreros islámicos), fue un error no intencional o una necesidad", insistió Zawahri.