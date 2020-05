Turismo, el maná de los salvadoreños del Golfo de Fonseca

La población salvadoreña del Golfo de Fonseca (este) espera que el turismo, pilar del plan de desarrollo que elaboran El Salvador, Honduras y Nicaragua para este bellísimo paraje natural compartido, se convierta en una poderosa herramienta capaz de sacarla de su ancestral pobreza.



Ancelmo Núñez, de 54 años, vive con su esposa en una pequeña casa de ladrillos de barro y cemento en la Isla de Meanguera del Golfo, a 230 kilómetros al este de San Salvador, y ve con la alegría dibujada en su rostro el proyecto de los gobiernos de buscar el desarrollo de esta región, donde viven cerca de 117 mil personas.



"Ya era tiempo, casi nunca nos han prestado atención, y ellos (el gobierno salvadoreño) saben que somos gente pobre pero que trabajamos honradamente para sobrevivir", dijo don Ancelmo, quien espera que a partir de ahora puedan "tener mejor panorama en la vida que es muy dura", en particular para los pescadores, como él.



Este hombre, de pelo cano, es uno de los muchos pescadores artesanales que a diario surca las aguas del golfo para realizar su faena, cuyos ingresos --unos 95 dólares semanales-- le sirven apenas para vivir modestamente con su esposa y para comprar insumos para su labor de pesca.



"Mis dos hijos se casaron y se fueron a vivir cerca de La Unión (ciudad portuaria salvadoreña ubicada en una ribera del golfo), y ellos, así como yo, tenemos fe en Dios que con todos esos proyectos que piensan hacer vengan más turistas y haya más trabajo que es lo que necesitamos", sostuvo.



No solo los habitantes mantienen la esperanza de que "un día no lejano" se concreten los proyectos de desarrollo, donde el turismo y la construcción de infraestructura son parte importante del plan que impulsan los tres países.



El alcalde de la isla de Meanguera del Golfo, Juan Edgar Avilés, explicó que su comuna ha tenido repetidos problemas para poner en práctica proyectos de desarrollo social en el lugar, ante la escasez de recursos financieros.



No hay recursos



"La gente llega a la alcaldía buscando que les ayudemos con sus necesidades, y cuando hemos podido lo hacemos, pero lamentablemente no hay suficientes recursos como para apoyar proyectos comunitarios. De ahí que es urgente que acciones como ese plan de desarrollo se transformen en obras, pues solo así se ayuda a la gente a que salga de la pobreza", subrayó Avilés.



Los trabajos de reconstrucción y modernización del puerto de Cutuco en La Unión, están bastante avanzados y se espera facilite el comercio en la región, convirtiéndose en un polo de desarrollo, generador de empleos.



En La Unión, algunos se han convencido de que "la prosperidad" va llegando a esa ciudad porteña y, adelantados, han decidido solicitar créditos bancarios para montar pequeños negocios.



Karla Urbina, de 39 años, es una microempresaria que adquirió un pequeño crédito en una entidad financiera para montar un modesto restaurante que de a poco ha ido ganando clientela, muchos de ellos turistas que vistan la ciudad.



"Si todo sale como han dicho, yo tengo la esperanza de que las cosas mejoren por aquí, y con esa idea puse el restaurante esperando que haya más turistas, la idea es ponerse las pilas y aprovechar la coyuntura", comentó a la AFP Urbina, quien logró costearse su carrera en administración de empresas vendiendo mariscos en el mercado de la localidad.