Hermetismo sobre agenda de misión humanitaria

BOGOTÁ / AP



El avión enviado por Francia para intentar localizar y atender médicamente a la ex candidata presidencial colombo-francesa Ingrid Betancourt y otros secuestrados en manos de la guerrilla, arribó a Colombia, ayer jueves por la mañana, confirmó el comandante de las fuerzas militares.



El general Freddy Padilla dijo que la nave de la fuerza aérea francesa llegó a la 01:20 de la madrugada (06:20 GMT) con dos médicos abordo y otras dos personas, a quienes no identificó.



El avión arribó a la pista del aeropuerto internacional capitalino y se desplazó hacia Catam, una terminal militar justo al lado. “El avión se encuentra en este momento en la base aérea de Catam’’, dijo Padilla a los reporteros en el palacio de gobierno.





No saben hacia dónde se dirigirá

“Hasta ahora ellos (los miembros de la misión) no han manifestado la localización’’, a dónde se dirigirían o cuándo, agregó el oficial, destacando que el gobierno y las fuerzas armadas ratificaban que colaborarán suspendiendo operaciones castrenses en la zona a la que se desplacen.



La oficina del Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, tanto como la embajada de Francia en Bogotá y el propio palacio de gobierno en París, han mantenido el hermetismo sobre la agenda de la misión e incluso quiénes la conforman o si cuentan con el visto bueno de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no se han pronunciado públicamente sobre el asunto.



Fabrice Delloye, ex esposo y padre de los dos hijos de Betancourt, dijo temprano desde París a la radioemisora colombiana Caracol que la nave había llegado tras hacer una escala en Martinica y que en ella, contrario a lo dicho en reportes locales, no se encontraba Daniel Parfait, Director de las Américas en la cancillería francesa y actual esposo de Astrid Betancourt, hermana de Ingrid.



“Todo el mundo piensa que esta misión es muy importante. Se necesita discreción para asegurar la seguridad de todo el mundo’’ o de los rehenes, dijo Delloye.



Francia y Colombia anunciaron el martes que París enviaría la misión y Bogotá la apoyaría, suspendiendo operaciones militares en la zona a donde se desplace.



No se ha determinado cuál es esa zona, pero se supone que es el sureste colombiano, donde han sido liberados este año otros secuestrados.



Uno de ellos, Luis Eladio Pérez, dijo que se encontró brevemente con Betancourt el 4 de febrero durante una marcha de dos distintos grupos de cautivos escoltados por rebeldes.



El anuncio de la misión se produjo después de que resurgieron versiones sobre un agravamiento del estado de salud de Betancourt, de 46 años, secuestrada por las FARC en febrero de 2002.



De acuerdo con la Defensoría del Pueblo colombiana, miembros de la iglesia católica, citando datos de pobladores del sur del país y ex rehenes, afirman que Betancourt sufre de hepatitis y está deprimida.



Sin que oficialmente se conozca el próximo destino o paso de esa misión, la mayoría de las versiones locales apuntan a la población de San José del Guaviare, capital del departamento de Guaviare y a unos 280 kilómetros al sureste de Bogotá.



San José es visto como un posible punto de la misión porque este año ha servido, en dos ocasiones, para que helicópteros con insignias de la Cruz Roja Internacional partan rumbo a un claro no precisado en medio de la selva a recoger a seis ex políticos liberados por las FARC.



El gobernador del Guaviare, Óscar López, dijo telefónicamente, sin embargo, que carecen de cualquier detalle, aunque están listos a facilitar cualquier gestión que les sea pedida.



Las FARC y el gobierno del presidente Álvaro Uribe, desde que éste asumió el cargo en 2002, coinciden en realizar un canje de alrededor de 40 secuestrados por cientos de rebeldes en prisión. Sin embargo, las partes ni han tenido un sólo contacto cara a cara ni consiguen acordar los términos para ese intercambio.