Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

03 Abril 2008 |

8:50 p.m. |

END

Matan a activista de derechos humanos en Honduras

TEGUCIGALPA / AP

Desconocidos dieron muerte a tiros al activista de derechos humanos Luis Gustavo Galeano, en una carretera de la costa norte de Honduras, informaron las autoridades ayer jueves.



“Se trata de otro asesinato que esperamos no quede en la impunidad’’, dijo en rueda de prensa el comisionado nacional de derechos humanos, Ramón Custodio.



Indicó que Galeano, de 24 años, era el delegado de su oficina en el valle del Aguán, sobre el Caribe. “El iba el miércoles en su motocicleta cuando fue acribillado a tiros desde un vehículo en marcha’’, añadió.



El crimen ocurrió en las cercanías de la aldea “Quebrada de Arena”, en la carretera entre Tocoa y Trujillo, a unos 450 kilómetros al Norte de Tegucigalpa. Su cuerpo quedó a la orilla de la villa con siete impactos de bala.



OTAN aplaza membresía de Ucrania y Georgia

BUCAREST / AP

La OTAN decidió ayer jueves no iniciar el proceso de membresía en la alianza para Ucrania y Georgia, luego que la vehemente oposición de Rusia frustrase los esfuerzos de Estados Unidos. Sin embargo, prometió que un día las estratégicamente importantes naciones del Mar Negro se convertirán en miembros.



“La OTAN saluda las aspiraciones de membresía de Ucrania y Georgia. Nosotros acordamos hoy que un día esos países se van a convertir en miembros de la OTAN’’, dijo el secretario general de la alianza, Jaap de Hoop Scheffer. Empero, la preocupación de Francia y Alemania sobre la reacción rusa acabó con las esperanzas de las dos ex Repúblicas soviéticas, de que se iniciase el proceso para lograr la membresía en la OTAN en un plazo de cinco a 10 años.



Mujer estadounidense muerde a un perro

MINNEAPOLIS, EU / AP

Amy Rice temió por la vida de su perra cuando un pit bull terrier saltó la cerca de su jardín y la atacó. Por eso, decidió defenderla con los dientes, ya que no pudo con las uñas.



Rice mordió al perro intruso en la nariz, después de intentar vanamente abrir las mandíbulas que aprisionaban a su perra Ella, de raza labrador. Rice dice que hizo sangrar al perro, y su médico deberá decidir si necesita tratamiento antirrábico. El pit bull está en cuarentena. Ella se recupera con suturas en las heridas de la cabeza y un canal auditivo aplastado.



Ecuador: piden baja para jefe de inteligencia militar

QUITO / AP

El ministro de Defensa, Wellington Sandoval, solicitó la baja para el coronel Raúl Pazmiño, Director de Inteligencia del Ejército, quien no informó oportunamente al presidente Rafael Correa acerca de los presuntos vínculos del ecuatoriano Franklin Aisalla con las FARC en Ecuador, informó ayer jueves.



Un escueto comunicado del ministerio de Defensa, señaló que Sandoval solicitó “al consejo superior de generales de la Fuerza Terrestre, colocar a disposición del Ministerio de Defensa al señor coronel... Mario Raúl Pazmiño Silva, Director de Inteligencia del Ejército, por los problemas informativos suscitados a raíz de los inconvenientes con Colombia, y por no proporcionar información oportuna sobre el caso Aisalla’’.



Al-Qaeda dice que no mata inocentes

EL CAIRO / AP

El lugarteniente de Al-Qaida, Ayman al-Zawahri, dijo que su organización no mata a inocentes, a pesar de denuncias de algunos seguidores de la red terrorista de que sus tácticas son excesivamente brutales. Durante una sesión de preguntas y respuestas transmitida por internet, Zawahri aseguró además que Osama bin Laden, fundador del grupo islamista, goza de buena salud. “El jeque Osama bin Laden se encuentra bien y goza de buena salud, por la gracia de Alá’’, dijo su lugarteniente, aunque reconoció que no es eterno. “Un día morirá, mientras que la religión de Alá permanecerá”.



República Checa tendrá radar estadounidense

BUCAREST / AP

Diplomáticos estadounidenses anunciaron ayer jueves que sus aliados de la OTAN, respaldaron plenamente el sistema antibalístico norteamericano en Europa pese a las objeciones rusas; y la República Checa indicó que instalará un radar de Estados Unidos en su territorio con ese fin.



La declaración conjunta emitida con motivo de la cumbre de la alianza atlántica de Bucarest, indicó que la República Checa y Estados Unidos firmarán en mayo un tratado sobre defensa antibalística. El respaldo de la alianza al sistema figura en un comunicado adoptado por los líderes de la alianza.



FBI acusa a hijo de diputado salvadoreño de abuso sexual

CHARLOTTE AMALIE, EU / AP

Tres salvadoreños, entre los que se encuentra el hijo del líder del Partido Demócrata Cristiano, fueron acusados de obligar a tener sexo frente a ellos a una pareja de menores de edad a bordo de un crucero.



Un magistrado de Estados Unidos ordenó la detención de los sospechosos sin derecho a fianza en las Islas Vírgenes estadounidenses, donde fueron arrestados el 20 de marzo cuando el crucero de la compañía Norwegian Dawn llegó al puerto.



Entre los sospechosos se encuentra el hijo de Rodolfo Parker Soto, diputado en El Salvador por el Partido Demócrata Cristiano.