Guatemala: Hallan 5 estrangulados en automóvil

Cinco cadáveres, todos estrangulados, fueron encontrados dentro de un automóvil en un sector comercial del noroeste de la capital.



''Están todos estrangulados, tienen entre 30 y 40 años de edad. En este momento no tenemos una hipótesis, pero vamos a investigar'', dijo a la AP el vocero del Ministerio de Gobernación, Ricardo Gatica Trejo.



Los cuerpos aún no han sido identificados aún y, de acuerdo con los bomberos todos estaban amordazados en la parte trasera del automóvil.



El vehículo, una camioneta agrícola de modelo reciente, había sido robado la tarde anterior en un área cercana al centro de la ciudad.



Gatica no confirmó ni descartó la posibilidad que el crimen tenga relación con el tiroteo entre supuestos narcotraficantes ocurrido el 25 de marzo en el que murieron 11 personas.