Revelan diagnóstico de presunto médico de las FARC sobre Ingrid Betancourt

Un dictamen sobre las afecciones que padecería la ex candidata presidencial colombo francesa Ingrid Betancourt, secuestrada desde hace seis años por la guerrilla de las FARC, y que fue decomisado a un médico detenido hace 15 días, fue divulgado hoy por medios de prensa.



De acuerdo con el documento, la dirigente política padece un dolor agudo a nivel hipocondrio derecho, hepatomegalia (aumento del tamaño del hígado), gastritis crónica, reflujo esofagogástrico, dolor antropilórico, paludismo falciparum, paludismo vivax, desnutrición grado A y cólon irritable.



Según el canal televisivo Caracol, el médico, identificado como Helver Uriel Rodríguez, atendió a Betancourt en una fecha reciente y entregó a la Fiscalía un documento en el que se relaciona el diagnóstico de las afecciones que le aquejan.



El galeno, quien dijo ser guerrillero, fue capturado hace dos semanas en la población de Mosquera, cercana a Bogotá y habría entregado información sobre otros médicos al servicio de la guerrilla, dijo el reporte.



La difícil situación de salud de la ex candidata presidencial, llevó a que el gobierno francés enviara el jueves una misión médica a Bogotá, con el fin de tratar de llegar hasta las selvas del sur del país, donde se encontraría, para socorrerla.



Sin embargo, hasta este viernes la misión permanecía en la capital colombiana a la espera de una comunicación de las FARC que de vía libre a la atención humanitaria.



Betancourt forma parte de un grupo de al menos 39 secuestrados que las FARC, proponen canjear por 500 insurgentes presos en cárceles colombianas y dos en Estados Unidos y que incluye además a tres estadounidenses, tres políticos y decenas de militares y policías colombianos.



El médico Camilo Novoa, consultado por la AFP, dijo que el diagnóstico demuestra que Betancourt tiene un 'grave' paludismo que no ha sido tratado, lo que ha llevado a la inflamación del hígado, y ésto a su vez podría progresar hacia una falla hepática.



De igual manera, anotó, la situación de Betancourt podría derivar en una falla renal o incluso, una falla cardíaca por anemia, y finalmente podría afectar el sistema nervioso central que terminaría en una encefalitis "que sería fatal".