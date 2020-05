Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

04 Abril 2008 |

3:41 p.m. |

END

Bachelet ante su mayor derrota política

SANTIAGO DE CHILE/AP

La presidenta Michelle Bachelet enfrenta su mayor derrota política luego que la Cámara de Diputados aprobó la suspensión y probable destitución de la ministra de Educación, precisamente en momentos en que la popularidad de la mandataria repuntó tras una constante baja. El mal momento político de Bachelet se registra justo cuando una reciente encuesta mostró que su popularidad va en alza y que además el respaldo ciudadano supera el rechazo a su gestión, que hasta hace unos meses era mayor.



Las mejoras en el transporte público tras la implantación de un controvertido plan hace 14 meses le ha permitido a Bachelet repuntar a seis meses de una elección de alcaldes y concejales, que será el primer confronte antes de la elección presidencial de diciembre de 2009.



Conmemoran 40 años de la muerte de Martin Luther King

MEMPHIS,/AP

Candidatos presidenciales, activistas y miles de personas se reunieron en Memphis ayer viernes para honrar la memoria del líder de la lucha por los derechos civiles Martin Luther King Jr., 40 años después de su asesinato en esta ciudad.''(King) fue un hombre que entendió el concepto de no violencia con una profundidad que nunca antes conocí'', dijo C.T. Vivian, un antiguo colaborador de King.''El país completo retrocedió'' cuando King fue asesinado por un disparo de fusil el 4 de abril de 1968, dijo la escritora Cynthia Griggs Fleming, una de muchos historiadores, comentaristas y activistas que están en la ciudad para paneles y conferencias sobre el legado de King.



Rusia critica planes de expansión de la OTAN

BUCAREST/AP

El presidente ruso Vladimir Putin advirtió ayer viernes a la OTAN que no puede ampliar su membresía o aceptar un sistema estadounidense de defensa antibalística en Europa oriental a expensas de la seguridad de Rusia, dijeron los funcionarios de su delegación. Putin, que acudió a un encuentro con los líderes de la OTAN durante un descanso de la conferencia cimera de la alianza atlántica en la capital rumana, pidió a los aliados que consideren los temores de Rusia, especialmente sus planes de admitir en un futuro no determinado a Ucrania y Georgia. Por otra parte, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que no ve la posibilidad de una nueva guerra fría porque ''no redunda en interés de nadie''.



Rusia venderá submarinos a Venezuela, dice informe

MOSCÚ/AP

Una agencia noticiosa rusa informó que el gobierno de Moscú le venderá tres submarinos a Venezuela, en un acuerdo que será formalizado el próximo mes en la visita del presidente Hugo Chávez a la capital. La agencia noticiosa Interfax citó el viernes a una fuente no identificada del complejo militar industrial, la cual dijo que se tratará de modelos diesel-eléctricos, del tipo ''Varshavyanka''.''La labor de preparación del contrato está prácticamente terminada. La firma del contrato con seguridad concordará con la visita de... Chávez a Moscú, que se espera en mayo'', dijo el funcionario de acuerdo a la agencia. Un vocero de la empresa exportadora de armas Rosoboronexport no hizo comentarios al respecto y nadie respondió los teléfonos de la embajada venezolana en Moscú.



Tornado causa daños en Little Rock

ARKANSAS/AP

Un tornado sacudió parte de Little Rock y sus suburbios dejando a varios lesionados, causando daños a negocios y derribando árboles y cables. El Servicio Meteorológico Nacional, el cual dijo que un tornado pasó directamente sobre su oficina en el norte de Little Rock, informó sobre lesiones en un estacionamiento para remolques. Una mujer de edad avanzada recibió tratamiento ante su casa. Mientas tanto, en el aeropuerto de North Little Rock, la tormenta derribó un hangar y dejó varios aviones monomotores volcados sobre sus alas, mientras otros varios fueron destruidos.



Musulmanes británicos querían destruir aviones de pasajeros

LONDRES/AP

Musulmanes británicos que esperaban asesinar a unas 1.500 personas en ataques suicidas simultáneos a aviones de pasajeros dijeron en vídeos que su plan era venganza por las acciones militares de Estados Unidos y Gran Bretaña en Irak y Afganistán, reveló un fiscal ayer viernes.El fiscal Peter Wright dijo a un jurado en Londres que por lo menos seis miembros del grupo videograbaron mensajes, algunos de ellos con elogios al fundador de al-Qaida, Osama bin Laden.Ocho hombres planeaban atacar al menos siete jets con destino a Estados Unidos y Canadá, en vuelos a ciudades como Nueva York, Washington y Toronto, especificó Wright. La fiscalía calculó que unas 1.500 personas a bordo de los aviones --y potencialmente otras veintenas en tierra si los aviones estallaban sobre ciudades-- podrían haber muerto de haberse llevado a cabo los ataques.



EU y Norcorea se reunirán para tratar asuntos nucleares

WASHINGTON/AP

El gobierno dijo que los negociadores nucleares de Estados Unidos y Corea del Norte se reunirán la semana próxima en Asia para tratar de impulsar las estancadas negociaciones sobre desarme. Un alto funcionario estadounidense dice que todavía no se han fijado lugar y hora, pero que la reunión será el martes. Será una importante sesión cara a cara después que el Norte alarmó a Estados Unidos y otras naciones con lo que los diplomáticos consideraron una retórica belicosa sobre Corea del Sur. El funcionario dijo ayer viernes que el secretario de Estado asistente, Christopher Hill, sostendrá las conversaciones con su contraparte norcoreano Kim Kye Gwan. Estados Unidos aguarda que Corea del Norte de razón completa de sus programas nucleares y actividades pasadas.