Falso lo de las “dos lunas”

Está circulando en internet, vía correo electrónico, y ya en algunos medios de comunicación, la noticia de que este lunes 27 de agosto a las 12:30 de la noche, en el firmamento se podrán observar dos lunas.



El correo dice que ese día “el mundo entero podrá disfrutar de un acontecimiento único del universo. Este fenómeno se debe a que el planeta Marte será el astro más brillante en el cielo, durante el presente mes de agosto de este año”.



A simple vista, según la información, el planeta Marte lucirá tan grande como la Luna Llena, y esto culminará precisamente ese día, cuando este planeta se aproxime a 34 millones 650 mil millas de la Tierra. “Recomendamos no perder la oportunidad de observar este espectáculo estelar el 27 de Agosto de 2007 a las 12:30 de la noche, pues dará la impresión de que la Tierra tiene dos lunas en vez de una”.



Según lo planteado, esta oportunidad es única, pues el fenómeno se podrá observar hasta en 2287, cuando Marte se aproxime de nuevo a esa distancia a la Tierra.



Qué dicen los expertos

“¿En agosto se verán dos lunas? Falso”. Así de categóricos son algunos expertos como Jorge Arturo Colorado, miembro de la Asociación Salvadoreña de Astronomía, quien en su página web publica un comentario acerca del tema.



“Nuevamente aparece una cadena en internet llegando masivamente a muchos buzones electrónicos anunciando un increíble e histórico acercamiento del planeta Marte. En dicho correo hacen mención que el planeta rojo se verá tan brillante y enorme, que a simple vista se apreciará del tamaño de nuestra luna”, dice.



Según informaciones obtenidas, hace un año una cadena similar fue distribuida, pero la de este año ha crecido entre más personas, pidiendo que participen de este acontecimiento “jamás visto” con “amigos y familiares”.



Pero, lamentablemente, al igual que en años anteriores (2006, 2005 y 2003), en los cuales esta cadena se distribuyó por internet, “Marte no se verá del tamaño de nuestra Luna, y ni siquiera será su momento más cercano”, dice Colorado.



“La idea de las cadenas de correo electrónico es con el objetivo de conseguir masivamente cuentas de correo electrónico de personas o empresas, esperando que de alguna manera les retorne la cadena ya conteniendo cientos de direcciones electrónicas para luego enviar mensajes publicitarios, convirtiéndose luego en Spam.



“Es algo similar a los que mandan un ‘hoax’ o mensaje altruista y piden que envíen ese mismo correo a un grupo de personas más para que los deseos se vean cumplidos. Las cadenas se multiplican y de esa manera engañan a los incautos”, dice el ingeniero experto en redes, Luis Martínez. Lo recomendable es que no abran este tipo de correos.



La realidad de Marte

Dejemos a un lado lo de las cadenas y vayamos a la explicación científica sobre el acercamiento de Marte a la Tierra.



En 2003, Marte apareció brillando en nuestros cielos. Ese año el público interpretó erróneamente algunas notas periodísticas que terminaron generando toda una fiebre por ver el planeta Marte del tamaño de la Luna, dice Colorado.



Marte jamás podrá ser visto desde la Tierra del tamaño de nuestra Luna, por muchas razones: “Una es la enorme distancia que nos separa del planeta rojo, superior a los 55 millones de kilómetros, contra los 300 mil kilómetros que nos separan de nuestro satélite. Y los planetas no son bolas de billar que en un momento se encuentran en su órbita y luego saltan a otra, éstos se encuentran atrapados por las fuerzas gravitatorias (alrededor) del Sol”, dice el miembro de la Asociación de Astronomía.



Pero, en realidad, Marte ya es visible en las madrugadas de este mes de agosto. En estos momentos se puede observar desde la medianoche, brillando en la constelación de Tauro, junto al cúmulo abierto las Pléyades, conocido popularmente como Las Siete Cabritas.



“A medida que avance 2007, el ‘Planeta Rojo’ se verá cada noche más temprano. El 29 de septiembre Marte pasará la frontera que la Unión Astronómica Internacional ha considerado en su cartografía estelar perteneciente a la constelación de Géminis (los Gemelos), desde ese día Marte deja a Tauro”, agrega.



El máximo acercamiento de Martes con la Tierra este año ocurrirá este 18 de diciembre, con un diámetro aparente de 15.88 segundos de arco, “muy pequeño en comparación con nuestra Luna, que tiene un diámetro aparente de unos 30 minutos de arco, es decir, medio grado en el cielo”, dice Colorado.



La conclusión es que efectivamente Marte a partir de agosto se verá un poco más grande, brillará más en el cielo, pero no tanto como la Luna. Lo otro es que los usuarios de internet no se dejen llevar por falsos correos como los de las cadenas, que la intención es otra.



