Trabajadores cubanos deben producir más

Si los cubanos quieren más medidas para mejorar su calidad de vida como las recientemente aprobadas por el gobierno deben elevar la productividad porque será ''el socialismo'' y no las ''transnacionales'' que sacará adelante a la isla, aseguró el dirigente sindical Raymundo Navarro.



''Si el pueblo cubano no interpreta la necesidad de desarrollo del país podrá haber Raúl (Castro) 100 años que no se podrán esperar las medidas que por voluntad quiera Raúl'', dijo a la AP el miembro del secretariado de la Central de Trabajadores de Cuba.



Entrevistado tras la clausura de un foro regional de movimientos sociales de lucha contra los tratados de libre comercio, Navarro se mostró satisfecho de una serie de iniciativas lanzadas por el presidente Raúl Castro.



La CTC agrupa a una veintena de sindicatos con tres millones de trabajadores y está fuertemente vinculada al gobernante Partido Comunista.



Castro, quien en febrero reemplazó de manera definitiva a su hermano Fidel, levantó prohibiciones para los cubanos como la de acceder a los hoteles o poder comprar electrodomésticos en las tiendas.



Además inició un proceso de entrega de tierras ociosas a campesinos y el Instituto Nacional de la Vivienda está reorganizando las llamadas ''casas vinculadas'', prestaciones del estado a trabajadores para que se queden finalmente con la propiedad. La decisión beneficiará a miles de familias.



En el ámbito laboral esta semana se dio a conocer una resolución por la cual se perfeccionó el mecanismo de pago por producción.



''Se trata de hacer una organización del trabajo y los salarios para estimular los resultados'', explicó Navarro. Reconoció que los sueldos en Cuba ''se han deteriorado mucho'', en los años pasados.



El sueldo promedio es de 408 pesos cubanos (unos 19 dólares) pero algunos puestos pagan estímulos en pesos convertibles, llamados CUC y que equivalen a uno por 1,08 dólares.



Según cifras oficiales, el 60% de la población accede a la moneda fuerte por esta vía, por remesas familiares o por participar del un extenso mercado negro.



Tengan o no un puesto todos los cubanos reciben mensualmente una canasta de alimentos: arroz, frijoles, pollo, leche, papas, azúcar, café y productos de tocador, entre otros.



''En Cuba se dice que la gente vive sin trabajar: tiene que llegar el momento en que la gente tenga que sentir la necesidad de trabajar'', señaló el sindicalista.



Algunos críticos del sistema lamentan que el Estado paternalista fomente la improductividad o sea excesivamente permisivo con los empleados. El año pasado se impusieron medidas de disciplina laboral obligando al cumplimiento de horarios.



Según Navarro, la nueva resolución de ligar el salario a la producción busca individualizar a la gente reconociendo al trabajador eficiente y no al centro de trabajo como hasta ahora.



En la práctica significará un aumento de sueldo para las personas que lo merezcan, dijo.



El jefe de Relaciones Internacionales de la CTC, Ernesto Freire, recordó que en la isla el 55% del presupuesto estatal se ejecuta en programas sociales a lo que debe sumarse los enormes subsidios.



Su idea para el futuro es que el sistema ''proteja a las personas y no a los productos'', mientras rechazó que entre las medidas por venir se encuentren privatizaciones masivas o dominio de empresas extranjeras.



Para desarrollar al país ''tenemos inteligencia, talentos nuestros'', agregó.