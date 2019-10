Colombia: Indagan si ex diputados recibieron dádivas para aprobar reelección

La justicia colombiana investigará si dos ex congresistas recibieron dádivas para aprobar una enmienda que autorizó la reelección y permitió al actual presidente, Alvaro Uribe, ser elegido para un segundo mandato, informó el sábado la prensa local citando fuentes judiciales.



La pesquisa de carácter preliminar fue abierta por la Corte Suprema de Justicia e involucra a los ex representantes a la Cámara Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, decisivos en la aprobación de la reforma, señalaron las fuentes del tribunal.



Los magistrados indagarán si los dirigentes recibieron prebendas para cambiar "a última hora" su voto en favor de la "reelección presidencial inmediata", agregaron los reportes.



En los próximos días la sala penal de la Corte recogerá documentos y testimonios, así como declaraciones de los ex legisladores, precisó Radio Caracol.



En su edición digital, el semanario El Espectador recordó que Medina dijo en el pasado a esa publicación que tenía grabaciones que comprobaban que funcionarios del gobierno le hicieron promesas para que modificara su voto, inicialmente negativo.



La enmienda fue avalada a mediados de 2005 y autorizó a Uribe a postular para un segundo cuatrienio en las elecciones de mayo de 2006, que ganó en primera vuelta con 62,3% de los sufragios.