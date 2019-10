La llama olímpica llegó a Tanzania

La llama olímpica llegó este sábado a Dar es Salaam, la única etapa africana de su agitado periplo por el mundo, procedente de Buenos Aires, constató un corresponsal de la AFP en el aeropuerto de la capital económica tanzana.



La llama fue recibida al pie de la escalerilla del avión por el alcalde de Dar es Salaam, Adam Kimbisa, acompañado por una delegación del gobierno tanzano.



Hoy domingo, la antorcha olímpica, que el ocho de agosto estará en Pekín para la inauguración de los Juegos Olímpicos, recorrerá en Dar es Salaam un trayecto que fue abreviado.



El programa inicial preveía un recorrido de 25 kilómetros, pero finalmente serán sólo cinco kilómetros, entre las 12H00 y las 14H00 locales (09H00 a 11H00 GMT).



Horas después, la llama partirá hacia Omán.



Las autoridades tanzanas atribuyeron los cambios en el recorrido a las lluvias y no al temor a manifestaciones pro tibetanas, como ocurrió en anteriores etapas, en particular en Londres y París.



Si se han abreviado las celebraciones “es porque llueve mucho”, sostiene el alcalde de Dar es Salaam, Adam Kimbisa.



“Por supuesto, podría haber dos o tres locos que podrían intentar perturbar el relevo”, declaró el viernes a la AFP.



Aunque no se hayan anunciado manifestaciones, las autoridades locales han puesto en marcha un importante dispositivo de seguridad para evitar disturbios durante el trayecto de la llama olímpica.



“Somos responsables (de la seguridad) y debemos asegurarnos de que el relevo olímpico en Dar es Salaam sea un éxito”, afirmó el alcalde.



En cualquier caso el paso exprés de la antorcha olímpica por África se ha visto ya empañado por la retirada de la más célebre de los relevos, la premio Nobel de la Paz 2004 keniana Wangari Maathai.



“He decidido ser solidaria con otras personas sobre los temas de derechos humanos en la región sudanesa de Darfur, en Tíbet y Birmania”, declaró el jueves a AFP.



“Como africana, creo que es importante que nos unamos al resto del mundo para ejercer presión sobre China para resolver los asuntos de los derechos humanos en estos tres países”, agregó.



La embajada china en Tanzania reiteró en un comunicado la posición de Pekín, que defiende que el relevo olímpico debe quedar al margen de las “maniobras políticas”.



El gobierno de Dar es Salaam, que mantiene excelentes relaciones con China, se mostró de acuerdo con Pekín.



Tanzania es uno de los países del continente africano donde China desarrolla su ofensiva comercial.



En 2007, los intercambios comerciales entre los dos países alcanzaron los 794 millones de dólares (502 millones de euros), lo que representa un aumento de casi el 50% respecto a 2006.



La antorcha olímpica partió el viernes por la noche de Argentina con destino a Tanzania.



Su paso por Buenos Aires fue festivo, sin incidentes graves, y congregó a miles de personas.



Varios militantes pro Tíbet intentaron, en vano, arrojar agua al paso de la antorcha, y no se vio más que un puñado de pancartas pidiendo libertad para el territorio tibetano a la altura del Obelisco, símbolo de la ciudad.