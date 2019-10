Cumbre africana transcurrió sin Mugabe

La cumbre de África Austral sobre Zimbabue continuaba este sábado en Zambia con un llamamiento del presidente de este organismo regional a no ignorar la envergadura de la crisis en ese país, mientras que la televisión estatal zimbabuense acusó a la oposición de “trucar” las elecciones.



La televisión estatal aseguró haber descubierto un documento secreto, escrito por el secretario general del Movimiento por el Cambio Democrático (MDC, oposición), Tendai Biti, en el que se describe “detalladamente” cómo el partido opositor habría corrompido a agentes electorales para “inflar los votos” a favor del MDC.



El plan tiene como objetivo “asegurar una larga victoria (del MDC) para conquistar el país y poner en marcha cambios para agradar a sus padrinos internacionales”.



El Zanu-PF, el partido del presidente Robert Mugabe, en el poder desde la independencia del país hace 28 años, sufrió una histórica derrota en las elecciones legislativas del 29 de marzo, en que perdió la mayoría parlamentaria en favor del MDC.



El portavoz del MDC, Nelson Chamisa, declaró que estas informaciones forman parte de la estrategia del poder con el fin de prolongar indefinidamente la publicación de los resultados de las presidenciales, que se celebraron el mismo día y cuyos resultados aún se desconocen.



“Este documento no tiene nada que ver con el MDC, está hecho por el Zanu-PF”, declaró Chamisa a la AFP. “Está claro que todo lo que quieren es retrasar la publicación de los resultados”, añadió.



Mientras en Zambia, continuaba este sábado la cumbre extraordinaria de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC), organismo formado por 14 países del sur del continente africano, para debatir la situación de crisis en Zimbabue.



“Esta cumbre ha sido convocada por los recientes acontecimientos en Zimbabue, que actualmente parece bloqueado, y para discutir sobre la situación de una manera objetiva y abierta”, declaró el presidente zambiano Levy Mwanawasa, y presidente a su vez de la SADC, durante el discurso de apertura de la cumbre.



Mwanawasa reconoció la gravedad de la situación en Zimbabue, tras las elecciones presidenciales y de las que aún se desconocen los resultados oficiales, aunque la oposición se autoproclamó vencedora.



El presidente zambiano precisó, no obstante, que la cumbre no pretende juzgar a su homólogo zimbabuense. “No se trata de sentar a Mugabe en el banquillo de los acusados”, dijo.