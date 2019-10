FMI aprueba su propia reforma

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este sábado la reforma propugnada por su director gerente, Dominique Strauss-Kahn, caracterizó la crisis actual como de “carácter mundial”, y advirtió sobre la amenaza de inflación, en un comunicado divulgado por el Comité Monetario y Financiero.



“El Comité saludó el acuerdo obtenido por el consejo de administración sobre la reforma de las cuotas y de los votos, considerando que ha sido una contribución importante para mejorar la credibilidad y la legitimidad del Fondo”, reza el comunicado.



“Realmente hay muy pocas probabilidades de que no obtengamos el 85% (de votos) requerido” de los ministros de Finanzas que deben expresarse individualmente de aquí al 28 de abril, juzgó Strauss-Kahn, en una conferencia de prensa que siguió a la reunión del comité.



El comité también se manifestó de acuerdo con el nuevo presupuesto del FMI, que se traducirá en una reducción neta de sus gastos del 13.5% en términos reales de aquí a tres años, pero exige también a la dirección que siga trabajando en una forma de invertir los recursos obtenidos con la venta de una parte de sus reservas de oro.



Entre los puntos pendientes mencionados figura la necesidad de pagar un dividendo a sus accionistas. El comité espera que todos estos puntos sean reglamentados para la asamblea general del Fondo, en octubre.



“La acogida positiva reservada a los miembros del Comité Monetario y Financiero a la reforma no es extraña a la coyuntura actual”, subrayó su director Tommaso Padoa-Schioppa, en la misma conferencia de prensa.



“La gravedad de la crisis que estamos viviendo ha contribuido a movilizar los espíritus sobre la necesidad de reformar el Fondo y de llegar a un acuerdo sobre la representación” de sus miembros, dijo el ministro italiano. “No creo que se trate de una coincidencia accidental”, añadió.



“El hecho de que la más pertinente de las instituciones económicas y financieras multilaterales del mundo tenga la capacidad de reformarse en el momento justo constituye por sí mismo una respuesta a la crisis”, concluyó Padoa-Schioppa.



Strauss-Kahn alertó además sobre las consecuencias del aumento de los precios de las materias primas, principalmente de los alimentos que, según él, podrían ser “terribles” para los países pobres.



En el mismo sentido, el comité advirtió a los países emergentes y en desarrollo de riesgos inflacionarios por el incremento de los precios de los alimentos y la energía, y recomendó a las naciones productoras de materias primas que diversifiquen sus exportaciones para prevenir eventuales impactos de una caída en los precios de estos productos.



“Los mercados emergentes y países desarrollados han continuado creciendo fuertemente hasta ahora y mostrado resistencia frente a la actual crisis financiera, aunque sus perspectivas de crecimiento se han moderado y los riesgos de inflación han aumentado”, señaló el comunicado final de la reunión de ministros de Economía de los países miembros de la institución.



El comité afirmó en el documento que la crisis actual es de “carácter mundial” y que exige una respuesta “resuelta” del conjunto de los países miembros.



“Los desafíos que la economía mundial debe enfrentar son de carácter global, y exigen acciones resueltas y de una estrecha cooperación entre sus miembros”, subrayó.



El comité no hizo ninguna mención directa ni indirecta en el documento a la responsabilidad de Estados Unidos en el origen de la crisis, que cada vez más economistas comparan con el “crash” bursátil de 1929 y la Gran Depresión que ocurrió en consecuencia.