Rodrigo Ávila proclamado candidato en El Salvador

El ex director de la Policía, Rodrigo Ávila, fue proclamado oficialmente este sábado candidato presidencial de la gobernante Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) de El Salvador, para las elecciones del 15 de marzo de 2009, a las que aseguró “va con todo” para ganarlas.



La candidatura de Ávila fue ratificada por 2,015 miembros de los cuadros directivos y centenares de militantes que se concentraron en uno de los locales del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, en el sector oeste de la capital.



Los asambleístas autorizaron, además, a Ávila para que seleccione al candidato que le acompañará en la vicepresidencia.



Ávila, un ingeniero industrial de 43 años, identificado con el seudónimo de “Atila” cuando fue director de la Policía Nacional Civil, asumió oficialmente este sábado la presidencia de un directorio de 11 miembros de Arena, el cual deberá conducir a la agrupación en la contienda electoral.



Durante la asamblea, el presidente Elías Antonio Saca fue nombrado “presidente honorario” de Arena, cargo que ya ostentan además los ex presidentes del país Alfredo Cristiani (1989-1994) y Armando Calderón Sol (1994-1999).



En su discurso ante la asamblea, Ávila aseguró que “vamos a ganar, porque vamos con todo”, y tras indicar que ahora su partido “representa a la nueva derecha” que mantiene vigentes los principios de democracia, el estado de derecho, libertades económicas, pero que “reclama más innovación, más creatividad, más dinamismo y, sobre todo, que todos juntos construyamos un país más justo”.



Ávila tendrá como su más fuerte oponente en las elecciones de marzo de 2009 al candidato de la ex guerrilla del Frente “Farabundo Martí” para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), el periodista Mauricio Funes.



“La izquierda que enfrentamos los buenos salvadoreños es completamente ambigua en su discurso, y pone por encima de la nacionalidad nuestra, pone por encima de nuestra bandera azul y blanco, las banderas de otros países con sistemas de vida total y absolutamente opuestos a los nuestros”, subrayó el candidato derechista.



Insistió que “esa izquierda (el FMLN) lo que resume en su discurso es la ideología, el desorden, el odio, el fracaso, el pesimismo y sobre todo la mentira, eso es lo que resume esa ideología a la cual nosotros vamos a enfrentar”.



Arena, fundada el 30 de septiembre de 1981, se mantiene en el poder desde 1989, y ha instaurado un sistema económico de corte neoliberal que, entre otros puntos, ha privatizado la banca, las telecomunicaciones, la electricidad y ha dolarizado la economía.



Un poco más de cuatro millones de salvadoreños acudirán a las urnas el 18 de enero de 2009 para elegir diputados y concejos municipales, y el 15 de marzo del mismo año a un nuevo presidente y vicepresidente.



Si en la primera ronda ninguno de los candidatos presidenciales logra la mitad más uno de los votos emitidos, se producirá una segunda ronda electoral el 19 de abril de 2009.