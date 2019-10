El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

Presidente de Ecuador concluye visita a México

MÉXICO / AFP

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, concluyó este sábado una visita de 48 horas a México en la que se reforzó la relación bilateral a tal grado que se permitió bromearle a su par Felipe Calderón con que ser de derecha “está pasado de moda”. Tras calificar de “provechosa” y “muy satisfactoria” su visita a México, Correa dijo este sábado en conferencia que “a nivel de relaciones entre Estados la ideología del presidente, si no es totalmente irrelevante, sí de muy poca importancia”, luego de que el viernes invitara al conservador Calderón a ser “socialista”.



Obama se defiende tras sugerir que obreros estaban resentidos

WASHINGTON / AFP

El precandidato presidencial demócrata Barack Obama se vio obligado este sábado a defenderse de las críticas que recibió por haber sugerido que los trabajadores industriales estadounidenses estaban “resentidos”. Obama insistió este sábado en un acto de campaña que “hay mucha gente en las pequeñas ciudades de Pensilvania, en las ciudades de Indiana (...) que está resentida”. “Están enojados. Tienen la impresión de haber sido abandonados”, agregó el senador por Illinois, quien intenta seducir al electorado de las capas populares.



Ejército mexicano detiene a ocho en sepelio de un narcotraficante

MÉXICO / AFP

Integrantes del ejército mexicano detuvieron en el estado de Chihuahua (norte) a ocho personas armadas que asistían al sepelio de un narcotraficante que pertenecía al cártel de Juárez, informó este sábado la Secretaría de la Defensa en un comunicado. Los detenidos se encontraban en un panteón de Chihuahua (a la que pertenece la conflictiva Ciudad Juárez) “realizando el sepelio del narcotraficante Gerardo Gallegos, quien perteneció al grupo delictivo del ‘Cartel de Juárez’”, indicó la dependencia.



Detienen en México a 82 indocumentados

MÉXICO / AFP

Policías mexicanos detuvieron en Chiapas, sureste de México, a un presunto traficante de personas cuando transportaba a 82 indocumentados en condiciones infrahumanas en un compartimiento oculto de un camión de carga, reportó este sábado en un comunicado la Secretaría de Seguridad. Los indocumentados “se encontraban en una división de la parte frontal del semirremolque tipo caja cerrada refrigerada” y al ser rescatados “presentaban síntomas de deshidratación”, añadió la dependencia.



Investigan a ex diputados de Colombia que aprobaron reelección

BOGOTÁ / AFP

La justicia colombiana investigará si dos ex congresistas recibieron dádivas para aprobar una enmienda que autorizó la reelección y permitió al actual presidente, Álvaro Uribe, ser elegido para un segundo mandato, informó este sábado la prensa local citando fuentes judiciales. La pesquisa de carácter preliminar fue abierta por la Corte Suprema de Justicia e involucra a los ex representantes ante la Cámara, Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, decisivos en la aprobación de la reforma, señalaron las fuentes del tribunal.



Parlamento haitiano vota moción de censura contra primer ministro

PUERTO PRÍNCIPE / AFP

El parlamento de Haití votó este sábado por unanimidad una moción de censura contra el primer ministro Jacques-Edouard Alexis, en una sesión abierta, en medio de una crisis por los altos precios de la gasolina y los alimentos. El congreso tomó la decisión minutos después de que el presidente René Preval anunciara una reducción en el precio del arroz, base de la alimentación de los haitianos, intentando detener la ola de protestas populares que amenazan la estabilidad del gobierno.



Alcanzan acuerdo sobre gobierno de coalición en Kenia

NAIROBI / AFP

El presidente de Kenia, Mwai Kibaki, y el jefe de la oposición, Raila Odinga, alcanzaron un acuerdo sobre la formación de un gobierno de coalición que debería poner fin a la sangrienta crisis que sacudió el país tras las elecciones de diciembre, indicaron este sábado diversas fuentes. “Ambos dirigentes mantuvieron reuniones hoy (sábado) y se pusieron de acuerdo en un nuevo gobierno de coalición que será anunciado mañana (domingo) hacia el mediodía”, declaró de su lado a la AFP un responsable político keniano que pidió el anonimato.



Talibanes matan a cuatro policías en Afganistán

KANDAHAR / AFP

Un grupo de rebeldes talibanes mató este sábado a cuatro policías antinarcóticos en enfrentamientos en el sur de Afganistán, en los que también perdió la vida un número indeterminado de insurgentes, informó la Policía. Las escaramuzas estallaron después de que los talibanes atacaran a una unidad policial de lucha contra el narcotráfico que se encarga de destruir los cultivos de amapola en la provincia sureña de Kandahar, anunció un comandante de la Policía.



Campesinos e indígenas marchan contra pobreza en Guatemala

GUATEMALA / AFP

Cientos de indígenas y campesinos de Guatemala iniciaron este sábado una caminata en la que recorrerán 127 kilómetros en cuatro días hacia la capital para denunciar la discriminación, marginación y pobreza en que sobreviven.