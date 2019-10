Betancourt fuera de peligro de muerte

El Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, afirmó que la ex candidata presidencial colombo-francesa Ingrid Betancourt, secuestrada por las FARC, padece ''enfermedades crónicas'' pero no corre peligro de muerte inminente.



''Todo parece indicar que tiene un problema gastrointestinal crónico y también signos de desnutrición. Algunas indicaciones nos orientan hacia posible paludismo y, por supuesto, estrés y depresión'', dijo en entrevista publicada el domingo por el diario El Tiempo.



''Hemos sabido por muchas vías que su temperamento fuerte (el de Betancourt), sus polémicas con los secuestradores, algunas veces dificultan las cosas'', agregó.



Restrepo no indicó la fuente sobre esas nuevas versiones de enfermedades de Betancourt, pero ex rehenes han dicho que han explicado a médicos algunos de los síntomas y quejas de salud que expresaba la política.



''Ingrid tiene unas enfermedades crónicas, pero no esta en riesgo inminente de muerte'', señaló.



Asimismo, el Comisionado dijo carecer de detalles de una pronta visita o bajo qué circunstancias se produciría la llegada al país del canciller de Francia, Bernard Kouchner, quien en días pasados afirmó que podría viajar a Colombia porque París seguirá trabajando por la liberación de la ex candidata, secuestrada en febrero del 2002 por las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



También expresó que el presidente venezolano Hugo Chávez, quien ha colaborado para la liberación de secuestrados y la víspera nuevamente expresó su disposición a trabajar para conseguir liberaciones de rehenes, es ''un estadista, un hombre agudo, inteligente''.



Las distintas versiones sobre el estado de salud de Betancourt, de 46 años, desencadenaron a fines de marzo y comienzos de abril una bola de nieve en la que se llegó a especular que la ex candidata estaba muerta e incluso se llegaron a mencionar ''mapas de donde habría sido sepultada'', dijo Restrepo.



Pero la semana pasada ex rehenes que compartieron parte del cautiverio con Betancourt y el propio canciller galo revirtieron tales versiones y aseguraron que su estado de salud no sería tan grave, destacando que sólo una revisión directa de un médico a la ex candidata podría dar un diagnostico fiable.



El propio gobierno, citando ese delicado estado de salud de Betancourt, emitió el 27 de marzo un decreto en el que afirma que si las FARC liberan a uno o a todos los secuestrados, excarcelará a guerrilleros.



Restrepo manifestó que el gobierno dio credibilidad a esas versiones en marzo de una gravedad de Betancourt porque fueron citadas por el Defensor del Pueblo, Volmer Pérez, quien a su vez citaba a un sacerdote de una región del sureste colombiano, donde se cree están algunos rehenes.



En un comunicado conocido el martes último, las FARC rechazaron dar acceso a una misión humanitaria enviada por Francia el 3 de abril para revisar médicamente a Betancourt y otros rehenes. Los rebeldes dijeron que el rechazo se debía a que la misión no había sido concertada con ellos.