Gobierno colombiano a favor de "silla vacía" en congreso

En un intento de conjurar la crisis política del congreso, el ministro del Interior Carlos Holguín afirmó el domingo que el gobierno apoya una reforma legal para que quede vacía la silla o curul del parlamentario que sea condenado por delitos como relaciones con grupos ilegales como el paramilitarismo.



El ''gobierno quiere la perdida (del escaño o curul) sea inmediata y no reemplazos por otros partidos'', dijo Holguín entrevistado por la cadena radial Caracol.



Un viejo debate sobre reformas a la constitución colombiana se reavivó y llevó a los principales partidos y al gobierno del presidente Alvaro Uribe esta semana a reanudar las discusiones sobre los cambios debido a que al menos tres congresistas fueron detenidos por la fiscalía ante presuntos vínculos con grupos paramilitares.



Las nuevas detenciones elevaron a por lo menos 30 el número de parlamentarios --de un congreso total de 164 representantes a la Cámara y 102 senadores-- detenidos desde 2007 por el llamado escándalo de la ''parapolítica'' o denuncias de que el paramilitarismo financió o influyó en regiones para elegir congresistas y así tener un brazo político, como en el pasado se señaló que hizo el narcotráfico.



De los detenidos, sólo dos han sido condenados y los demás aún esperan sentencia.



El más reciente proyecto de reforma constitucional, propuesto por el gobierno en marzo del 2007, podrá debatirse esta semana en el congreso y contempla que un congresista que sea condenado pierda la curul y no pueda ser reemplazado por su partido, como ocurre actualmente.



También contempla el financiamiento público de campañas electorales, según el texto del proyecto divulgado por las cámaras a la prensa. Tales reformas aún precisan pasar al menos tres debates legislativos para ser aprobadas.



Las reformas fueron reavivadas ante quejas de algunos congresistas y analistas en torno a la ilegitimidad del congreso e iniciativas de anticipar una elección para limpiar las cámaras.



No ha quedado claro de inmediato las consecuencias del no reemplazo de un congresista, de una eventual reducción del número de escaños o su impacto en los partidos para las próximas elecciones del 2010.



Pero Holguín dijo que tendrán que debatirse formas para encarar eventuales cambios en la composición de las cámaras, actualmente dominadas por partidarios de Uribe, que a la vez son los más golpeados por el escándalo de la parapolítica.



De los detenidos, tres son de grupos opositores como el Partido Liberal y el resto aliados al gobierno.