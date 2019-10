FAO discute estrategias para unir biocombustibles con seguridad alimentaria

Las estrategias para desarrollar el potencial de la producción de biocombustibles sin poner en jaque a la seguridad alimentaria serán uno de los temas centrales de la XXX Conferencia Regional de la FAO para América latina y el Caribe, que arranca el lunes en Brasilia.



Estudios de la FAO muestran que el crecimiento en la demanda de alimentos por parte de países en desarrollo ocurrió de forma paralela a un aumento en los precios, aunque el impacto de los biocombustibles en la ecuación es materia de un debate que será central en la conferencia.



Este desarrollo del sector de biocombustibles abrió un abanico de posibilidades a las que se dedicaron con éxito países como Brasil, pero también generó cuestionamientos sobre su impacto en la producción de alimentos, en un escenario de sensible alza en los precios de estas materias primas.



Para el representante de FAO para América latina y el Caribe, el brasileño José Graziano, aún "no existen verdades absolutas en relación a los biocombustibles. Si tendrán un efecto positivo o negativo en la seguridad alimentaria y el medio ambiente, dependerá de cómo se desarrollen".



Para Graziano, no hay dudas de que el sector de alimentos "se encuentra bajo un ataque especulativo", en un escenario marcado por el sensible aumento del consumo y en bajo nivel de reservas, que promovió un aumento de los precios.



Sin embargo, el propio funcionario admitió que diversos países (entre ellos Brasil) se beneficiaron con el cuadro creado por ese "ataque especulativo", ya que el alza en los precios internacionales le permitió recaudar más por concepto de exportaciones.



Para la propia FAO como entidad la cuestión está lejos de ser un asunto cerrado, como queda evidente en el documento "Oportunidades y Desafíos de la producción de Biocombustibles para la seguridad alimentaria", que será presentado oficialmente en la conferencia.



En ese documento la entidad apunta que "la intensidad de los efectos negativos o positivos (de la bioenergía) dependerá de la escala y de la velocidad de los cambios, el sistema productivo utilizado y de la estructura de los mercados".



Además, el mismo documento acotó que programas de biocombustibles tienen potencial para beneficiar la agricultura familiar en toda la región.



Durante una visita a Holanda, el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva descartó cualquier relación entre el crecimiento en la producción de biocombustibles y el alza en el precio de los alimentos.



"No me vengan con el discurso de que los biocombustibles están causando aumento de los alimentos. No me digan eso", reclamó Lula. Para él, "los pobres del mundo comenzaron a comer. Eso aumenta la producción de alimentos", y agregó que "el mundo precisa producir más alimentos".



La XXX Conferencia de la FAO contará con la presencia de ministros y viceministros de áreas como agricultura y seguridad alimentaria de 33 países. En la última reunión, realizada en Venezuela en 2006, participaron 28 delegaciones.



El director general de la FAO, el senegalés Jacques Diouf; y el propio Lula deberán pronunciar discursos el miércoles, cuando sesionarán las plenarias.