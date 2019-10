España rechaza las previsiones pesimistas del FMI para su economía

El ministro español de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, rechazó este domingo las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la economía española de menos de 2% de crecimiento durante los dos próximos años, al considerar que no coinciden con la realidad.



"Creemos que la realidad que ha reflejado el FMI no es la que estamos percibiendo en la economía española en estos momentos", afirmó Solbes, tras participar en la reunión de primavera del FMI y del Banco Mundial (BM) en Washington.



En sus previsiones para la economía mundial reveladas el miércoles, el Fondo pronosticó para España un crecimiento de 1,8% para este año y de sólo 1,7% en 2009, por los efectos de la caída del sector de la vivienda y la crisis crediticia originada en Estados Unidos.



"Nosotros estamos más en línea con un crecimiento algo mayor", destacó el ministro, quien recordó que el Banco de España previó en sus últimas estimaciones un crecimiento de 2,4%, mientras su gobierno lo sitúa en 3,2%, claramente por encima de lo que prevé el FMI.



"Nuestro sistema financiero es fuerte y está resistiendo bastante bien. Es consecuencia de algunos factores importantes. Sus tasas de solvencia son muy altas. Las normas específicas sobre provisiones son más estrictas que las que se están aplicando en otros países", aseguró Solbes.



El ministro atribuyó a esos factores que el sistema financiero español no haya sido afectado por la crisis crediticia que estalló en Estados Unidos y está afectando el crecimiento mundial. "Todo eso unido a una buena supervisión bancaria", subrayó.



Varios países europeos, como Francia, Alemania e incluso la Unión Europea (UE) criticaron el pesimismo del FMI, por haber rebajado a sólo 1,4% el crecimiento de la zona euro para este año.



Solbes, sin embargo, dijo ser "consciente de que hay riesgos derivados de los mercados financieros. Es verdad que elementos como las incidencias de la evolución de las empresas americanas en España y Europa puede tener también un impacto. Puede verse una contracción de inversión", admitió.



En el caso de España, el economista jefe del Fondo, Charles Collyns no previó una recuperación económica española hasta 2010, tras subrayar que el crecimiento del precio del mercado inmobiliario, el sector que impulsó la economía española en los últimos años, es "insostenible".



Su institución aseguró en los últimos días que los precios de la vivienda están sobrevalorados entre 15 y 20%.



Solbes, que repetirá como ministro de Economía y vicepresidente segundo en el nuevo gobierno de Zapatero, se congratuló por la reforma de las cuotas del FMI que va a permitir a España de pasar de 1,41% a 1,63% de los votos.



"España es el país desarrollado que más ha mejorado su posición", destacó el ministro, aunque subrayó que su país aspira a continuar mejorando su nivel en los próximos años. "No hay que considerarlo como definitivo", afirmó.