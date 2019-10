FMI y BM lanzan alerta alimentaria

El FMI y el Banco Mundial (BM) culminaron este domingo sus reuniones de primavera en Washington alertando sobre los riesgos del fuerte incremento de precios de los alimentos en el mundo, y anunciaron el lanzamiento de una iniciativa para tratar de paliar la crisis.



En un contexto de fuertes turbulencias financieras en el mundo a raíz de la crisis de créditos hipotecarios de alto riesgo (subprime) en Estados Unidos, los dos mayores organismos financieros multilaterales del planeta tuvieron que ocuparse no sólo de cuestiones técnicas ligadas a la coyuntura económica, sino también de una tema que afecta directamente a la gente de a pie.



Los alertas sobre dramáticas consecuencias si no se contiene el incremento del precio de los alimentos se multiplicaron durante el fin de semana, con el trasfondo de violentas protestas en el país más pobre de América Latina: Haití.



El presidente del BM, Robert Zoellick, señaló el domingo al término de las reuniones que los gobiernos deben intervenir de forma “urgente” para evitar que la crisis alimentaria hunda aún más en la pobreza a 100 millones de personas.



Zoellick anunció que los ministros de Economía reunidos en el marco del Comité de Desarrollo del BM y el Fondo Monetario Internacional (FMI) dieron su apoyo a una iniciativa de ‘New Deal’ (literalmente ‘Nuevo acuerdo’) para enfrentar los altos precios de los alimentos en el mundo, que él mismo lanzó.



Los ministros llamaron a donantes a aportar unos 500 millones de dólares para responder a las necesidades más urgentes identificadas por el Programa Mundial para la Alimentación.



La mitad del dinero, que debería estar disponible antes del primero de mayo, ya ha sido asegurada, señaló Zoellick.



“Pero eso no es suficiente. Es crítico que los gobiernos confirmen sus compromisos lo antes posible, y otros empiecen a comprometerse. Los precios no han hecho más que subir desde que el Programa Mundial para la Alimentación lanzó ese llamado, por lo tanto es urgente que los gobiernos actúen”, añadió.



“Estimamos que una duplicación de los precios de los alimentos en los pasados tres años podría potencialmente volver aún más pobres a más de 100 millones de personas en países de bajos ingresos”, expresó Zoellick.



“Especialmente países de bajos ingresos, enfrentan un gran aumento en los precios de los alimentos y la energía, lo cual tiene un impacto particularmente fuerte en los segmentos más pobres de la población”, habían advertido el sábado los ministros de Hacienda de los países socios del FMI.



Más dramáticas fueron las palabras del titular del Fondo, el francés Dominique Strauss-Kahn.



Una inflación en aumento, especialmente en alimentos, puede tener consecuencias “terribles” para el mundo, por lo que es necesario adoptar medidas para contener el alza de precios, dijo el sábado.



“Los precios de los alimentos, si siguen en el camino en que están hoy... las consecuencias serán terribles. (...) Cientos de miles de personas pasarán hambre (...) lo que llevará a un quiebre del sistema económico”, expresó en conferencia de prensa.



Brasil, uno de los mayores países agrícolas del planeta, respaldó este domingo la iniciativa de ‘New Deal’ lanzada por Zoellick, a través de su ministro de Hacienda, Guido Mantega, quien también llamó a hacer de la agricultura una prioridad del desarrollo.



Según cifras del BM, el precio del trigo en el mundo creció 181% en 36 meses hasta febrero de 2008, mientras que en general los precios de los alimentos subieron 83%.



“La protección y subsidios de la producción de granos para biocombustibles, los costos incrementados del diesel y los fertilizantes, y el mal tiempo en regiones que tradicionalmente son grandes productoras de alimentos, son algunos de los factores que dispararon el aumento del precio de los alimentos en el mundo”, señaló el BM.