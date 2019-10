Colombia niega que Ingrid esté en riesgo de muerte

La rehén de las FARC Ingrid Betancourt no está en peligro de muerte, aunque tiene problemas gástricos, desnutrición y posiblemente paludismo, aseguró el alto comisionado para la paz del gobierno colombiano, Luis Carlos Restrepo, en una entrevista publicada este domingo.



“Dentro del gobierno hemos evaluado todas las informaciones que nos han llegado, y con Francia hemos compartido lo siguiente: Ingrid tiene unas enfermedades crónicas, pero no está en un riesgo inminente de muerte”, declaró el consejero al diario bogotano El Tiempo.



Restrepo agregó que “todo parece indicar que (la política colombo-francesa secuestrada hace seis años) tiene un problema gastrointestinal crónico y también signos de desnutrición”, y “algunas indicaciones” señalan “un posible paludismo y, por supuesto, estrés y depresión”.



“También hemos sabido por muchas vías que su temperamento fuerte, sus polémicas con los secuestradores, algunas veces dificultan las cosas. Es una situación difícil para ella y los demás secuestrados, pero no hay un riesgo inminente de muerte como decían los rumores de los últimos días”, sostuvo.



Restrepo no precisó el origen de esa información, que según dijo también fue conocida por los gobiernos de Francia, España y Suiza, que median en el caso, a través de un “canal de comunicación directo” que se abstuvo de revelar.



Según el comisionado, la versión que recibieron los delegados europeos a fines de marzo indicaba que “la salud de Ingrid era delicada”.



Asimismo, desestimó los rumores de que Betancourt fue atendida en la segunda quincena de febrero en puestos de salud del departamento selvático de Guaviare (sureste).



Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) plantean canjear a Betancourt y a por lo menos otros 38 “rehenes políticos” por 500 de sus prisioneros, y para ello exigen negociar en un área desmilitarizada de 800 km2 en el sur del país.



“Está muy débil, pero no observa una huelga de hambre”, repitió este viernes la madre de Ingrid, Yolanda Pulecio.



Interrogada desde Bogotá por la televisión France 3 sobre los rumores alarmistas acerca de la salud de su hija, que motivaron según París el envío de una misión humanitaria rechazara oficialmente el martes por las FARC, Pulecio estimó que “Ingrid no se encuentra tan grave”.



“Son invenciones. He hablado con el médico que vio a Ingrid en la selva. No tiene hepatitis B, no tiene leishmaniasis” (enfermedad de piel que a veces afecta al hígado), afirmó.



“Ingrid nunca se pondrá en huelga de hambre. Ingrid adora a sus hijos, adora a su familia. Se encuentra muy débil, pero no es una suicida”, declaró.