El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

13 Abril 2008 |

7:03 p.m. |

END

Policía iraquí descubre arsenal escondido en fardos de paja

BAGDAD / AFP

La Policía iraquí descubrió una importante cantidad de armas escondidas en fardos de paja que transportaba un camión hacia Bagdad, donde las fuerzas gubernamentales y estadounidenses se enfrentan a la milicia chiíta, anunció este domingo el mando militar norteamericano.



Tres “extremistas chiítas” fueron detenidos en la operación, que se llevó a cabo en la localidad de Jisr Diyala, a 10 km al sureste de Bagdad, indicó a la AFP el teniente coronel Kohn Kolasheski.



Olmert y Abas se reunieron en Jerusalén

JERUSALÉN / AFP

El presidente palestino, Mahmud Abas, y el primer ministro israelí, Ehud Olmert, mantuvieron una reunión el domingo en Jerusalén de último momento, antes de que Abas viaje a Rusia y a Estados Unidos.



“Las conversaciones cara a cara duraron hora y media. Se trataba de un encuentro de coordinación antes de la visita de Abas a Estados Unidos y la del presidente estadounidense George W. Bush a Israel” a mediados de mayo, declaró a la AFP un responsable israelí que pidió mantener el anonimato.



Nepaleses dan primera oportunidad a ex guerrilla maoísta

KATMANDÚ / AFP

Con su voto masivo por los candidatos de la ex guerrilla maoísta, los nepaleses quisieron dar su primera oportunidad a unos novatos en política, hartos de la vieja guardia dirigente de este reino que debería transformarse en República.



Apenas concluida una guerra civil que dejó 13,000 muertos entre 1996 y 2006, los electores designaron para la Asamblea Constituyente tres veces más de “maos” que de diputados de las grandes fuerzas políticas: el Congreso y el Partido Comunista de Nepal marxista-leninista unificado.



Llama olímpica concluye su paso sin incidentes por África

DAR ES SALAAAM / AFP

La antorcha olímpica de los Juegos de Pekín finalizó el domingo sin incidentes su recorrido por las calles de la capital económica tanzana, Dar es Salaam, única etapa en África de su controvertido periplo por el mundo. Su paso por la ciudad duró apenas una hora, durante la cual unos 80 relevistas recorrieron los cinco kilómetros de trayecto bajo una fuerte lluvia.



Odinga, primer ministro del gobierno de coalición en Kenia

NAIROBI / AFP

El presidente keniano, Mwai Kibaki, anunció el domingo que el jefe de la oposición Raila Odigna será el primer ministro del nuevo gobierno de coalición, cuya formación debería poner fin a la sangrienta crisis que se produjo en Kenia tras las elecciones de diciembre pasado. Desde la presidencia keniana en Nairobi y en presencia de Odinga, jefe del Movimiento Democrático Naranja (ODM --por sus siglas en inglés-- oposición), Kibaki indicó que el nuevo gobierno de “gran coalición” deberá “construir un nuevo Kenia”, tras la oleada de violencia político-étnica posterior a los comicios del 27 de diciembre, plagados de irregularidades.



Ex presidente Chirac sale del hospital tras ser operado

PARÍS / AFP

El ex presidente francés Jacques Chirac salió el sábado por la tarde del hospital parisino donde había sido operado con éxito el viernes para implantarle un marcapasos, informaron el domingo fuentes cercanas. “Salió ayer por la tarde. Volvió a su domicilio, en buen estado de salud. Los médicos le aconsejaron un poco de reposo. Su agenda será reducida durante dos semanas”, indicaron.



Australia cambiará recorrido de llama olímpica

SYDNEY / AFP

Australia cambiará el recorrido de la llama olímpica, que está previsto que llegue el 23 de abril, con el fin de evitar nuevos incidentes como los registrados hasta ahora en otros países protagonizados por defensores de la causa tibetana.



“Estamos reexaminando el recorrido”, declaró el domingo a la AFP Ted Quinlan, organizador del relevo. “El trayecto se hará probablemente por ejes más anchos, el público se mantendrá seguramente a distancia, y la seguridad será reforzada”, precisó

Cumbre pide que Zimbabue acepte resultados electorales

LUSAKA / AFP

Los dirigentes de África austral exhortaron este domingo a “todas las partes” de Zimbabue a que acepten el resultado de las elecciones generales del 29 de marzo, al término de una cumbre maratoniana celebrada en Lusaka.



También pidieron los participantes en la cumbre de crisis la publicación “diligente” de los resultados de los comicios presidenciales celebrados hace ahora dos semanas.



Líder opositor de Zimbabue cancela viaje a Sudáfrica

JOHANNESBURGO / AFP

El líder opositor zimbabuense, Morgan Tsvangirai, canceló el viaje a Sudáfrica previsto para este lunes, y viajará sin embargo a Mozambique, anunció este domingo su portavoz.



“Desafortunadamente han surgido otras reuniones”, dijo a la AFP el portavoz, George Sibotshiwe. Tsvangirai viajará en cambio a Mozambique “por asuntos privados” donde no está previsto que atienda a la prensa, añadió.