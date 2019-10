Se apaga Ingrid

14 Abril 2008 |

Se podría decir que Ingrid ha vivido tres etapas en su cautiverio. La primera, desde el 23 de febrero de 2002, cuando fue secuestrada, hasta el 23 de agosto de 2003, cuando estuvo con Clara Rojas: y lo que había sido una amistad de más de diez años quedó enterrado en la selva. Ingrid estaba muy triste por la muerte de su padre y les tocó una convivencia muy difícil, atadas por la misma cadena durante un mes, como castigo por la fuga. Yolanda Pulecio, la mamá de Ingrid, dijo hace dos semanas: “Ella (Clara) se portó mal con Ingrid. La vi, y también al niño. Y me alegré mucho de que estén bien. Pero he sabido cosas que me han dolido mucho”.



La segunda etapa, entre octubre de 2003 y agosto de 2007. El primer año estuvo con todo el grupo de políticos (además del de policías y militares) y después, casi tres años con Pinchao, los tres gringos, Luis Eladio y un grupo de ocho militares y policías. Como si fuera un reality, se armaron combos, e Ingrid encontró allí a sus tres grandes amigos (Luis Eladio, Pinchao y Gonçalves) que, como ella misma sugiere en la carta a su mamá, se hicieron importantes en su vida.



Y la tercera etapa, desde entonces hasta ahora, ya casi siete meses, en la cual está prácticamente sola.



La situación ha sido tan dramática, o por lo menos eso dicen los mensajes que se han filtrado desde la selva, que los familiares de los militares mandan mensajes por radio pidiéndoles que la cuiden.



En las últimas pruebas de vida de militares, que pasaron a un segundo plano en medio de la noticia de la muerte de “Raúl Reyes”, el mayor Edgar Duarte mandó un mensaje para Ingrid: “Le pido al capitán Armando Castellanos que la apoye mucho. Así como cuando usted trabajó conmigo, tiene que ser con ella. Tiene que ser la niña bonita. La consentida de la casa”.



Hasta entonces. Hasta ese agosto, lo más triste para Ingrid había sido la muerte de su papá. Como ella lo cuenta en su carta, el dolor no la ha desamparado: “...estar con mi papito, cuyo duelo no termino de hacer porque todos los días desde hace cuatro años lloro su muerte”.



Se enteró de su fallecimiento por un periódico que cayó de casualidad en sus manos. Estaba encadenada, en el mes de castigo, y en una página cualquiera vio la foto de su papá cuando recibía en la clínica la visita de un sacerdote, y en el pie de foto explicaban que la imagen era momentos antes de la muerte del ex ministro de Educación y fundador del Icetex. Ingrid no sólo lloró inconsolablemente. Dejó de comer durante nueve días. Y se dejó durante un año una camiseta negra en señal de duelo. Gabriel Betancourt murió el 23 de marzo, tal vez el mismo día en que ella emprendió su primera fuga. Mucho tiempo después volvió a llorar sin consuelo por su papá, cuando Luis Eladio la enteró de las circunstancias en que murió: llamando desde la clínica a su familia, implorando por su liberación.



Pero ese dolor no puede ser peor que el que está ahora sufriendo. En su carta del 24 de octubre ya daba muestras de la depresión en que se encontraba entonces y seguramente ahora. “Estoy mal físicamente. No he vuelto a comer.



El apetito se me bloqueó. El pelo se me cae en grandes cantidades. No tengo ganas de nada. Y creo que esto último es lo único que está bien: no tener ganas de nada”.



“Me decía que aún quería ser presidente de Colombia y escribió un programa de 190 puntos”.



“Estoy, mamita, cansada, cansada de sufrir, he sido o tratado de ser fuerte. Estos casi seis años de cautiverio me han demostrado que no soy ni tan resistente, ni tan valiente ni tan inteligente ni tan fuerte como yo creía. He dado muchas batallas, he tratado de escaparme en varias oportunidades, he intentando mantener la esperanza (...) Pero, mamita, ya me doy por vencida”.



Y le cuenta también que ya ni siquiera tiene aliento para nadar en el río, y que dejó de hacer los ejercicios que, sin falta, hacía todos los días entre dos y tres horas en un “step” que había construido para subir y bajar.



La fotografía que llegó desde la selva dio la vuelta al mundo. Se convirtió en un símbolo del drama de los secuestrados: su posición, su extrema delgadez y el largo del cabello. Tanto, que sumada a su carta y a las de los demás secuestrados, se convirtió en un aliciente más para la histórica marcha del pasado cuatro de febrero contra las FARC.



Desde entonces, cuando ella ya parecía estar al borde del abismo, han pasado cinco meses. La esperanza de todos es que su espíritu rebelde no se apague. Ese talante de humanidad, integridad y valentía que siempre la ha acompañado y que la hizo ganarse muchos amores y odios cuando dio la batalla política en el Congreso para que el proceso 8,000 no quedara en la impunidad, es hoy su mejor aliado. El mismo que durante su cautiverio la hizo dar peleas, como cuando pidió que le quitaran las cadenas --y lo hicieron--; o cuando le reclamó a su cuidandero, “Martín Sombra”, que por qué conversaba con los gringos, que si acaso ellos no eran sus enemigos imperialistas; o cuando, en las últimas pruebas de vida, en un gesto de dignidad y de resistencia civil, no quiso hablar como los guerrilleros le pedían.



“Sombra” recuerda: “Ingrid es una persona educada, pero si tiene que decirle a usted que es un ‘hijueputa’, le dice. Un ‘güevón’ una vez le hizo una cagada. Le botó unos papeles que ella tenía del diario de ella. Ella me dijo: Vea, ‘Sombra’, a ese ‘hijueputa’ de ‘Guillermo’ yo no le puedo hablar. Me botó el diario”.



En una carta del pasado 28 de febrero, hallada en el computador de “Raúl Reyes”, el propio jefe guerrillero les decía a los del secretariado: “Hasta donde conozco, esta señora es de temperamento volcánico, es grosera y provocadora con los guerrilleros encargados de cuidarla”. Ni por un momento, mientras estuvo con los hoy liberados, dejó a un lado su interés por la política. “Me decía que aún quería ser presidente de Colombia”, escribió Pinchao en su libro. Hablaba de ir a Harvard o a Oxford a estudiar algo de economía para prepararse mejor. Y diseñó un programa de gobierno de 190 puntos, el cual no sólo discutió todas las tardes durante dos años con Luis Eladio después de la clase de francés, sino que se lo contó a Pinchao y lo dejó encantado.



Además de lo tradicional --educación gratuita y una Colombia mejor y más participativa--, en su programa tiene la idea de construir un tren de gran velocidad (como los TVG de Europa) para unir el sur con el norte del país, una ciudad en el Magdalena Medio, al estilo Brasilia, para todos los desplazados, y el metro para Bogotá.



“Mientras esté viva, mientras siga respirando, tengo que seguir albergando la esperanzas”

Y entre ellos hacían debates sobre los temas nacionales. Luis Eladio dice que era como un “Hora 20”, de Caracol. Y Pinchao es más preciso: “La noticia del día Ingrid cogía y decía, bueno, esto ¿por qué pasó? Y luego ¿esto qué consecuencias tiene? Y discutíamos un rato. Y por la noche cuando oíamos ‘Hora 20’, nos dábamos cuenta de que repetían lo mismo que nosotros habíamos dicho”. El resto del tiempo lo dedicaba a escribir. Además del diario que le botó un guerrillero, tal vez el primero, ella le contó a su mamá que ha escrito y quemado por lo menos otros cuatro.



Las dos columnas que sostienen a Ingrid son su familia y la fe. Todos recuerdan las muy particulares celebraciones que ella hacía en el cumpleaños de cada uno de sus hijos. Pedía permiso para hornear una torta; cuando no lo lograba, cualquier arepa o arroz le servía de excusa para cantar el Happy Birthday. A todo pulmón en media selva.



En los primeros meses del secuestro leyó la Biblia completa (en los últimos tres años pidió a la guerrilla un diccionario enciclopédico para aprender, pero nunca se lo dieron). Una de sus partes predilectas es el sermón de la montaña: el mismo que inspiró a Mahatma Gandhi.



“Viendo la multitud, subió al monte; y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: (...) Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos”.



Jorge Eduardo Gechem les contó entre lágrimas a sus hijos, la noche de su liberación, que en sus crisis Ingrid se levantaba en las noches y encendía una vela para fijarse si seguía respirando. Consuelo González recuerda que hubo momentos en los que ella le tomaba la cabeza y le daba ánimo.



Y su entrega se hizo evidente en uno de los dos comas diabéticos que padeció Luis Eladio Pérez. En el más fuerte, él perdió la memoria, e Ingrid, con su constancia de siempre, día a día le hizo terapia para recuperarlo. “¿Qué cocinaba tu mamá en Navidad?”, le preguntaba. Y él no atinaba. Hasta que de tanto insistirle, un día él recordó los deliciosos tamales que hacía su madre. Estaba curado.



Ingrid Betancourt ha creado, con la universalidad de su lucha y la dignidad de su comportamiento, un símbolo de resistencia contra la barbarie. Desde su estado de indefensión, pero con poder infinito de encarnar 3,000 años de lucha del ser humano contra la inhumanidad, la voz de Ingrid es un grito desesperado por la libertad, la igualdad y la fraternidad, el mismo grito que 200 años atrás inspiró la Revolución francesa, y que hoy la inspira a ella a no rendirse y seguir luchando.



Y así le dijo Ingrid a Francia en su carta: “Durante muchos años he pensado que mientras esté viva, mientras siga respirando, tengo que seguir albergando la esperanza. Ya no tengo las mismas fuerzas, ya me cuesta mucho trabajo seguir creyendo, pero quiero que sientan que lo que han hecho por nosotros ha hecho la diferencia. Nos hemos sentido seres humanos. Gracias”.