Bancos con "apetito" por expansión de Canal de Panamá

Los bancos tienen ''apetito'' en financiar los dos mil 300 millones de dólares para la expansión del Canal de Panamá por ser una obra de alta calidad, dijo el administrador Alberto Alemán Zubieta, al tiempo en que descartó que el proyecto vaya a ser afectado por las tribulaciones económicas de los Estados Unidos.



''Estamos afinando los términos y condiciones'' para el préstamo, informó el lunes Alemán Zubieta en un encuentro con representantes de la prensa extranjera. ''A fin de año, esperamos que esta contratación esté hecha''.



El proyecto, que busca duplicar la capacidad de carga por el canal y que debe estar listo en 2014, tiene un costo de 5.250 millones de dólares, una inversión cuyo 55% se destinará a la construcción de las nuevas esclusas en los lados Atlántico y Pacífico.



De ese monto, se requerirán 2.300 millones de dólares en préstamos, un asunto que genera debate entre los críticos sobre si la vía de 93 años se endeudará más de la cuenta o si estará en capacidad o contará con la demanda del comercio para hacerle frente a ese compromiso.



''Ahora mismo, los bancos están viendo el proyecto con mucho interés y porque es de alta calidad... hay mucho apetito'', aseguró el ingeniero panameño, aunque aclaró que el tema no deja de ser un ''rompecabezas''.



Enfatizó que su entidad se asegurará en cristalizar un financiamiento con las ''mejores ofertas y ventajas'', y aclaró que de momento no se está analizando la posibilidad de una emisión de bonos a corto plazo para tal efecto.



''El capital que se mueve es a proyectos de calidad'', dijo y mencionó tres galardones internacionales otorgados recientemente al canal por el proyecto de expansión.



Refirió que la ampliación llama la atención de la comunidad financiera porque es un proyecto en ejecución y por el hecho de que la vía no tiene deudas.



En cuanto a los efectos de los problemas económicos de Estados Unidos, principal usuario del canal, el administrador dijo que ''ciertamente que impacta'' en el crecimiento al golpear el comercio mundial, pero destacó que la vía está alcanzando en lo que va del 2008 un volumen de carga similar al del año anterior e ingresos mayores por motivo del alza en los peajes.



El canal alcanzó ingresos por el orden de 1.765 millones de dólares en 2007.



Refirió que el canal ha sorteado ''ciclos'' de recesiones, como las de Asia en 1990 y la que afectó las economías en todo el mundo en 2001.



Reiteró que los trabajos físicos, como las excavaciones en tierra, marchan sin contratiempos, y que para fines de año se adjudicará el contrato de diseño y construcción de las nuevas esclusas entre los cuatro consorcios que participan en la licitación más importante del proyecto.