Mexicana sobreviviente a ataque colombiano en Ecuador niega nexos con FARC

La mexicana Lucia Morett, sobreviviente del bombardeo colombiano contra las FARC en Ecuador, negó el lunes estar vinculada con esa guerrilla o incluso haber conocido a Raúl Reyes, aunque fue herida en el campamento donde cayó abatido ese jefe rebelde.



"Estoy tranquila, no tengo nada que ocultar. Soy una estudiante, como lo he dicho, no he cometido ningún delito", declaró Morett al canal Ecuavisa cuatro días después de haber sido dada de alta de un hospital militar de Quito.



La joven fue denunciada en México por terrorismo y acusada de ser la representante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en ese país, según una demanda presentada el viernes por el privado Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.



Morett recordó que antes de ser inculpada recibió una carta de la Cancillería mexicana, a nombre del presidente Felipe Calderón, en la cual se decía que no enfrentaba ningún cargo.



La mujer sobrevivió junto a dos colombianas al ataque que terminó con la vida de Reyes y otra veintena de personas, incluidos otros cuatro estudiantes mexicanos que estaban en el campamento atacado por Colombia el 1 de marzo, en un hecho que derivó en una severa crisis diplomática.



Morett insistió en que el día de la incursión llegó al sitio por "inquietudes personales y relacionadas con su tesis de licenciatura", pero que no sabía que Reyes, hasta entonces el número dos de las FARC, estaba allí.



"Nosotros no pudimos conocerlo, yo ni siquiera sabía, ni siquiera lo vi; no sabía que estaba en el campamento de Raúl Reyes", indicó refiriéndose a sus cuatro compañeros muertos.



La mexicana indicó que quiere regresar a su país y denunció el interés del gobierno colombiano "para que se quede callada" debido a que, según ella, fue testigo de violaciones al derecho internacional por parte de los militares colombianos que realizaron la incursión.



"Se asesinó a personas heridas, se disparó a civiles, se bombardeó a civiles. A mi me dejó en ese lugar herida y se prefirió llevar a cadáveres como trofeos de guerra antes que salvar a las heridas", manifestó.