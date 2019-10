México indaga "invitación" a militares a sumarse al narco

Autoridades federales iniciaron una investigación por un mensaje que presuntamente un grupo de sicarios puso en una ciudad fronteriza con Estados Unidos para ''invitar'' a militares en activo o retirados a sumarse al narcotráfico.



El fin de semana, en la ciudad de Nuevo Laredo, apareció colgada en un puente peatonal una manta en la que se ofrece a militares sumarse a los ''Zetas'', considerado por las autoridades un grupo de sicarios al servicio del Cartel del Golfo y que fue integrado inicialmente por ex miembros de cuerpos especiales del ejército.



Un funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR), no autorizado a ser identificado por su nombre, dijo el lunes a la AP que la dependencia investiga ''la autoría'' de la manta para determinar si efectivamente es de los ''Zetas''.



Refirió, sin embargo, que la PGR considera la colocación de la manta _que fue retirada por las autoridades el domingo_ una respuesta a una campaña que el gobierno inició hace unas semanas en Nuevo Laredo y otras ciudades del país, que ha incluido la colocación en la calle de un cartel con el rostro de tres presuntos miembros de los ''Zetas'' para que sean denunciados.



Las autoridades vieron recientemente que algunos de esos carteles oficiales colocados en Nuevo Laredo habían sido rayados o rotos, e incluso en algunos habían puesto un número telefónico, al parecer el mismo que se puso en la manta, dijo el funcionario.



Nuevo Laredo se localiza a unos 880 kilómetros al norte de la ciudad de México y es fronteriza con Laredo, Texas.



''Grupo Operativo 'Los Zetas' te quiere a ti militar o ex militar. Te ofrecemos buen sueldo, comida y atenciones a tu familia. Ya no sufras maltratos y no sufras hambre'', se ve en la manta, cuya fotografía fue ampliamente publicada por diarios mexicanos.



Al final del mensaje aparece un número telefónico. La AP intentó llamar, pero una grabadora señalaba que el número no existía o enviaba a un buzón.



El experto en seguridad y narcotráfico de la Universidad Autónoma Metropolitana, José Luis Piñeyro, dijo a la AP que el mensaje en la vía pública puede ser interpretado como una reacción a la campaña oficial contra el crimen, pero también ''como un reto'' del narcotráfico al gobierno federal.



Y aunque consideró que no es previsible pensar en que habrá deserciones masivas con la colocación de mensajes de ese tipo, sí confirmarían una nueva táctica del narcotráfico de enfrentar y provocar a las fuerzas armadas.



En los últimos meses se han suscitado varios enfrentamientos entre militares y presuntos sicarios, a quienes se les han decomisado armas de alto poder.



El gobierno del presidente Felipe Calderón se ha apoyado de manera importante en el ejército para combatir el narcotráfico y ha ordenado el despliegue de más de 20.000 soldados en todo el país, a la par de que ha anunciado incrementos salarios como reconocimiento a su colaboración.



El gobierno ha señalado que el grupo de los ''Zetas'' está integrado por sicarios al servicio del Cartel del Golfo, cuyas principales operaciones las realiza en Tamaulipas, estado al que pertenece Nuevo Laredo.



El grupo fue integrado inicialmente por desertores de los cuerpos de fuerzas especiales del ejército, y en los últimos años se ha dicho que han reclutado a ex soldados guatemaltecos entrenados en operaciones de contrainsurgencia, conocidos como ''kaibiles''.



El gobierno también ha señalado a los ''Zetas'' como uno de los grupos responsables de la violencia que en los últimos años ha visto México en varias zonas del país.