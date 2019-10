Proponen debate a izquierda para liberar Congreso

Hoy senadores mexicanos propusieron realizar un debate ininterrumpido durante 50 días en torno a una reforma energética, en un intento por convencer a legisladores izquierdistas de levantar la toma del Congreso que mantienen desde hace cuatro días.



El Partido de la Revolución Democrática (PRD), que encabeza una alianza de tres grupos izquierdistas que tomaron el Congreso en demanda precisamente de un debate nacional amplio sobre la iniciativa, no se había pronunciado sobre la propuesta y si la aceptaría.



Los partidos oficialista Acción Nacional (PAN) y el ex gobernante Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, claves para el avance de una reforma en el Congreso, dijeron a periodistas que la propuesta de debate fue presentada a representantes del PRD.



''Los 50 días ininterrumpidos parece un plazo sumamente aconsejable y amplio para que todos sean escuchados'', dijo el coordinador del PRI en la cámara alta, Manlio Fabio Beltrones.



Añadió que además del PAN y el PRI, el Partido Verde había aceptado también la propuesta, con la cual se busca ''restablecer el orden en el recinto parlamentario a fin de que sea desocupado''.



Miembros del PRD comenzaron la noche del domingo un ayuno, en lo que el senador Carlos Navarrete había dicho que era un ejemplo de ''que estamos dispuestos a continuar con acciones de muy diverso tipo''.



El PRD y los minoritarios partidos del Trabajo y Convergencia buscan que antes de que el legislativo discuta la reforma energética presentada por el presidente Felipe Calderón, sea sometida a debates entre expertos, intelectuales y la sociedad en general.



La izquierda, que en la Cámara de Diputados levantó hoy una barricada alrededor de la tribuna con las sillas de los legisladores, considera que el partido oficialista Acción Nacional (PAN) pretende aprobarla en las siguientes semanas.



El coordinador del PAN en el Senado, Santiago Creel, aseguró que nunca se han negado a un debate nacional y anticipó que la reforma no podría aprobarse en el actual periodo de sesiones que concluye el 30 de abril.



''De ninguna manera nos hemos negado a un debate nacional, porque el gobierno fue quien primero planteó la posibilidad de llevar a cabo un debate'', señaló Creel en declaraciones a W Radio.



La propuesta de reforma permitiría a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) contratar empresas privadas para construir y operar refinerías, además de acompañarla en la exploración y producción de crudo, en un intento por reimpulsar la producción petrolera que en los últimos años ha registrado una baja.



El gobierno ha insistido que no se trata de una privatización, pues se prevé un esquema de pagos a las empresas en dinero, con bonos adicionales según su desempeño, pero sin cederles parte del crudo o sus derivados.



Los ocho gobernadores del PAN firmaron un anuncio pagado en la prensa nacional en el que dieron su respaldo a la propuesta de reforma al considerar que fortalecerá a Pemex.