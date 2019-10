Benedicto XVI admira cultura estadounidense

Aquellas personalidades que han conocido al papa Benedicto XVI han quedado impresionados por su amplio conocimiento teológico y por su interés en todos los aspectos de la vida estadounidense.



El pontífice conoce y admira mucho a Estados Unidos, pero también considera que su cultura necesita una guía moral.



Benedicto XVI llega mañana, por la noche para una visita de seis días a Washington y Nueva York, con un intenso programa de actividades. Se entrevistará con el presidente George W. Bush en la Casa Blanca, hablará con líderes de educación católica, dará un discurso en las Naciones Unidas, visitará el lugar donde estaba situado el Centro Mundial de Comercio y oficiará dos misas en el estadio antes de partir el domingo por la noche.



Se trata de la primera visita del pontífice desde que fuera elegido en el 2005. Sin embargo, el ex cardenal Joseph Ratzinger -que celebrará su cumpleaños y el aniversario de su elección en el papado durante su visita a Estados Unidos- viajó a Estados Unidos en cinco ocasiones durante los años que era supervisor de doctrina del Vaticano.



El sacerdote David Wells, un teólogo del Seminario Teológico de Gordon-Conwell, una prestigiosa escuela evangélica en las afueras de Boston, conoció a Ratzinger hace años en una conferencia.



Durante un intermedio, el cardenal Ratzinger hizo un comentario sobre un punto que Wells había expuesto, y a continuación inició una detallada discusión sobre el libro ''Institutos de la Religión Cristiana'' de Juan Calvino, un trabajo crucial en torno a la Reforma.



''Quedé muy impresionado por la amplia gama de su conocimiento, su lucidez y su comprensión de los asuntos, tanto históricos como contemporáneos'', agregó Wells.



Benedicto XVI, ex catedrático de teología, ha puesto énfasis en la difusión de los valores ecuménicos durante su papado, aunque ha contrariado a algunos protestantes por afirmar que la Iglesia católica es la única iglesia ''verdadera''. El Papa efectuará una ceremonia de oración con líderes cristianos protestantes y ortodoxos el viernes por la noche en una parroquia de Manhattan.



Ray Flynn, el ex alcalde de Boston que fue embajador en el Vaticano desde 1993 hasta 1997, recuerda a Ratzinger pasando cerca de un puesto de periódicos cerca de la Plaza de San Pedro, donde Flynn miraba algunos diarios. Ratzinger se detuvo y conversó sobre asuntos estadounidenses con Flynn por casi 20 minutos.



''Me impresionó su nivel de curiosidad y conocimiento sobre lo que sucedía en Estados Unidos'', comentó Flynn. ''Decía la frase, 'la generosidad de Estados Unidos', una y otra vez'', agregó.



Flynn figura entre los organizadores de una fiesta de cumpleaños para Benedicto XVI en Washington el miércoles en la noche, cuando cumple 81 años. La fiesta es uno de varios eventos extraoficiales, que no figura en su programa, y no es seguro que el Papa asista.



También se reunirá en privado con representantes religiosos y otros líderes.