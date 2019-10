Temen que se agudice crisis de alimentos en Haití

Organizaciones de ayuda temen una extensión de la crisis de alimentos en esta empobrecida y conflictiva nación caribeña, donde la escalada de precios de comida detonó protestas mortíferas que han durado más de una semana y ocasionaron el despido del segundo político más importante del país.



Una relativa calma el domingo permitió a la gente comprar en los mercados y asistir a la iglesia en la capital Puerto Príncipe. Las fuerzas de paz de la ONU no reportaron más violencia o protestas generalizadas desde que un soldado nigeriano perteneciente a un grupo de 9.000 elementos fue sacado de un vehículo y ejecutado a balazos en la tarde del sábado.



Pero trabajadores de grupos de ayuda señalaron que probablemente continuarán las protestas debido a que los altos precios de alimentos en Haití, el país más pobre del hemisferio occidental, quizá no bajarán pronto.



''La gente que tiene pocos ingresos estará en riesgo nutricional'', dijo Bill Canny, representante en Haití de Servicios Católicos de Ayuda. ''Esa es parte de la razón por la que hemos estado viendo manifestaciones'', agregó.



Incluso antes de que los precios de alimentos se incrementaran en todo el mundo, aproximadamente 2,4 millones de haitianos no podían adquirir las 2.240 calorías mínimas recomendadas por la Organización Mundial de Salud.



Ahora el incremento localizado de precios, incluida la duplicación de precios de arroz y pasta en partes de Puerto Príncipe, está dejando vulnerables a nuevos segmentos de población.



El sábado, el presidente René Preval anunció que grupos de ayuda internacional e importadores locales trabajarían juntos para disminuir los precios en 15%.



El mandatario agregó que su gobierno estaba buscando la ayuda de Venezuela a través de fertilizantes subsidiados para que los campesinos haitianos pudieran cultivar más alimentos localmente.



Debido a la crisis, el Senado despidió el sábado al primer ministro Jacques Edouard Alexis. Preval anunció de inmediato su intención de encontrar alguien para el cargo.



No se han hecho nominaciones públicas para el cargo de primer ministro, pero el senador Youri Latortue dijo a reporteros que los legisladores estarían preparados para considerar a un nuevo ministro hoy.