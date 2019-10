Isabel Perón resiste intento de extradición a la Argentina

La ex presidenta de Argentina Isabel Perón se presentó hoy ante un tribunal en un intento por impedir que sea extraditada a la Argentina por presuntos abusos a los derechos humanos durante su gobierno, señalando que se halla en precarias condiciones de salud y que además está protegida por la ciudadanía española.



Isabel Perón, de 77 años de edad, fue la tercera esposa del presidente de Argentina Juan Domingo Perón.



''Isabelita'' como era conocida en su país, gobernó durante 20 meses luego del fallecimiento de su marido, durante un período caótico que concluyó el 24 de marzo de 1976, cuando asumió el poder una junta militar que causó entre 8.000 y 30.000 ''desapariciones'' de ciudadanos en sus ocho años en el poder.



Isabel Perón vivió exiliada en Madrid a partir de su derrocamiento, pero fue detenida por las autoridades españolas y permaneció brevemente en la cárcel en enero de 2007.



España analiza dos solicitudes de extradición por parte de jueces argentinos. Los magistrados desean interrogarla sobre la desaparición del activista izquierdista Héctor Aldo Fagetti Gallego, en febrero de 1976, y sobre las actividades del escuadrón de la muerte que surgió durante su gobierno, y que se llamó la ''Alianza Anticomunista Argentina'', aunque era más conocido como ''La Triple A''.



Fiscales argentinos estiman que por lo menos 1.500 personas fueron asesinadas o desaparecieron como resultado de las actividades de la ''Triple A''. Algunos consideran que esa organización sentó las bases para la cacería de izquierdistas y opositores políticos durante la ''guerra sucia'' librada por las fuerzas armadas argentinas durante sus ocho años en el poder.



En la audiencia celebrada el lunes en Madrid, abogados de Isabel Perón dijeron que ella no puede ser extraditada, pues es ciudadana española además de argentina, de acuerdo con información de la agencia noticiosa Europa Press.



Los abogados también recordaron que la señora Perón está en malas condiciones de salud, y es una anciana, señaló la agencia.



Funcionarios del tribunal donde se tramita el procedimiento no han fijado fecha para anunciar la decisión sobre si Isabel Perón será extraditada a la Argentina.